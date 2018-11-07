В Сморгонском районе выбирают лучших пахарей

В Сморгонском районе с 8 по 9 ноября проходит конкурс пахарей. Угодьями для проведения этого мероприятия выбраны земли сельхозпредприятия «Совхоз Сморгонский».





Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик рассказал нам, что последний раз подобное мероприятие в нашем районе проходило 7 лет назад, а угодья «Совхоза Сморгонского» выбраны по той причине, что эти земли находятся в центре района.





Геннадий ХОРУЖИК

- Основу урожая формирует качественная подготовка почвы. Немаловажным является и качественный сев, а также выполнение других работ на полях. Механизаторы, которые задействованы на пахоте, формируют тот урожай, который мы из года в год получаем. Я считаю, что подобные мероприятия должны стать в Сморгонском районе традиционными, - резюмировал Геннадий Хоружик.





- Данное мероприятие организовано с целью улучшения профессионального мастерства механизаторов, а также повышения качества пахоты, - рассказывает нам о деталях конкурса начальник отдела растениеводства и механизации управления сельского хозяйства и продовольствия Сморгонского райисполкома Леонид Тупеко.

По его словам, в конкурсе пахарей участвуют представители всех сельхозпредприятий Сморгонского района. В поле работают тракторы марок John Deere, Белорус – 3522, Белорус - 3022, Белорус - 1221, Белорус - 1523.





- Проведение такого конкурса - это существенная польза как самому хозяйству, на территории которого проводятся эти мероприятия, так и всему району. Я думаю, это понимают все руководители сельхозпредприятий. Что же касается механизаторов, то я уверен, что те, кто принимает участие в этом конкурсе, заинтересованы в хорошем результате своей работы. Оплата труда и премиальные стимулируют их на высокие результаты, - пояснил Леонид Тупеко.

Специально для конкурса создана комиссия, которая определит победителя и призеров. Члены комиссия при подведении итогов будут учитывать качество пахоты, объем выполненных работ, глубину вспашки и т. д.





Начальник отдела прогнозирования, финансирования и отчетности АПК райсельхозпрода Виктория Грудина пояснила нам, что на некоторых тракторах, участвующих в конкурсе пахарей, установлены GPS-навигаторы, что позволяет диспетчерской службе их хозяйств отслеживать объем выполненной работы механизатором.

Владимир Букель (КСУП «АгроСолы») работает в хозяйстве чуть более трех месяцев. До этого трудился в СПК «Краковка» на Ошмянщине. Здесь ему дали «Белорус – 3522». О технике отзывается хорошо.





Владимир БУКЕЛЬ

- Участвовать или нет - передо мной не стояло такого выбора. Директор предложила – я согласился. Тем более, этот конкурс - помощь другому хозяйству, - поясняет он. - В 5 утра мы выехали на работу, а работать начали с 7.30 утра. Пашня идет хороша. Встречаются возвышенности и впадины, но и в нашем хозяйстве есть неровности рельефа, поэтому к такой работе я привык. Буду стараться, чтобы вспахать как можно больше.

Александр Баран (ОАО «Шутовичи – Агро») в хозяйстве работает более 15 лет. В конкурсе участвует потому, что это хорошая возможность заработать и отточить свое профессиональное мастерство. Планов на объем работы не ставит. Говорит, что вспашет столько, сколько получится.





Александр БАРАН

Андрей Кунавич (КСУП «Совбел – 2016») считает, что за день должен вспахать около 20 га. Мужчина признается, что работает в привычном для себя темпе.





Андрей КУНАВИЧ





Подведение итого конкурса пахарей состоится завтра, 9 ноября.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.