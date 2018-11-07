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В Сморгонском районе выбирают лучших пахарей
08.11.2018 — Разное | Светлы шлях
В Сморгонском районе с 8 по 9 ноября проходит конкурс пахарей. Угодьями для проведения этого мероприятия выбраны земли сельхозпредприятия «Совхоз Сморгонский».
Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик рассказал нам, что последний раз подобное мероприятие в нашем районе проходило 7 лет назад, а угодья «Совхоза Сморгонского» выбраны по той причине, что эти земли находятся в центре района.
Геннадий ХОРУЖИК
По его словам, в конкурсе пахарей участвуют представители всех сельхозпредприятий Сморгонского района. В поле работают тракторы марок John Deere, Белорус – 3522, Белорус - 3022, Белорус - 1221, Белорус - 1523.
Специально для конкурса создана комиссия, которая определит победителя и призеров. Члены комиссия при подведении итогов будут учитывать качество пахоты, объем выполненных работ, глубину вспашки и т. д.
Начальник отдела прогнозирования, финансирования и отчетности АПК райсельхозпрода Виктория Грудина пояснила нам, что на некоторых тракторах, участвующих в конкурсе пахарей, установлены GPS-навигаторы, что позволяет диспетчерской службе их хозяйств отслеживать объем выполненной работы механизатором.
Владимир Букель (КСУП «АгроСолы») работает в хозяйстве чуть более трех месяцев. До этого трудился в СПК «Краковка» на Ошмянщине. Здесь ему дали «Белорус – 3522». О технике отзывается хорошо.
Владимир БУКЕЛЬ
Александр Баран (ОАО «Шутовичи – Агро») в хозяйстве работает более 15 лет. В конкурсе участвует потому, что это хорошая возможность заработать и отточить свое профессиональное мастерство. Планов на объем работы не ставит. Говорит, что вспашет столько, сколько получится.
Александр БАРАН
Андрей Кунавич (КСУП «Совбел – 2016») считает, что за день должен вспахать около 20 га. Мужчина признается, что работает в привычном для себя темпе.
Андрей КУНАВИЧ
Подведение итого конкурса пахарей состоится завтра, 9 ноября.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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В Сморгонском районе с 8 по 9 ноября проходит конкурс пахарей. Угодьями для проведения этого мероприятия выбраны земли сельхозпредприятия «Совхоз Сморгонский».
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