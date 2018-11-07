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Лимит ввоза товаров из-за границы с 2019 года будет снижен до 500 евро

08.11.2018 17:23 — Разное | Интерфакс  
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В странах Евразийского экономического союза с начала 2019 года будут ужесточены нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами из-за границы.

Соответствующие изменения содержатся в  решении Совета Евразийской экономической комиссии N91 от 1 ноября 2018 года.

Так, с 1 января 2019 года граждане стран ЕАЭС, в том числе Беларуси, смогут ввозить товары для личного пользования  наземным транспортом на сумму, эквивалентную 500 евро и весом не более 25 кг.

В настоящее время на территорию ЕАЭС разрешается ввозить товары для личного пользования на 1,5 тыс. евро и весом не более 50 кг.

Ранее предлагалось менее резкое поэтапное снижение норм беспошлинного ввоза физлицами. Так, предполагалось, что с 2019 года они будут снижены до 1 тыс. евро, с 2020 года – до 750 евро, и только с 2021 – до 500 евро.

 
 
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В странах Евразийского экономического союза с начала 2019 года будут ужесточены нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами из-за границы. Соответствующие...
 
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