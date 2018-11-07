Сборная Беларуси по хоккею играет в Минске против Франции. Онлайн матча

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Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня первый матч на «Турнире четырех наций velcom». Соперник подопечных Андрея Сидоренко — команда Франции, нанесшая нашей сборной болезненное поражение на чемпионате мира — 2018 — 2:6.

Сборная Франции, как и команда Беларуси, выступит на турнире в близком к оптимальному составе. Из лидеров команды помимо НХЛовцев не сыграет лишь защитник «Сочи» Иоан Овитю.



Фото: Reuters

Таким образом, эта встреча может быть ключевой в борьбе за трофей, так как сборные Латвии и Словении прислали резервные составы. К слову, их встреча завершилась победой прибалтов — 4:1.

Беларусь: Мильчаков (Карнаухов); Хенкель — Денисов, А. Костицын — С. Костицын — Когалев; Воробей — Антонов, Гаврус — Ковыршин — Дроздов; Знахаренко — Бокун, Степанов — Развадовский — Парфеевец; Крыскин, Демков — Ремезов — Кислый, Феоктистов.

Франция: Бюйсс (Кенемер); Бааззи — Манавян, С. Трей — С. Да Коста — Флери; Галле — Экефель, Бозон — Реш — Бертран; Дори — Льорка, Леклер — Т. Да Коста — Майя, Барберо, Перре — Клэро — Дуэ, Роа.

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