С 2019 года сокращается лимит на ввоз товаров из-за границы





Сейчас лимит составляет 1500 евро и 50 кг. Решение урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы принял Совет Евразийской экономической комиссии

Совет ЕЭК вносит изменения в правила ввоза товаров физлицами в страны Евразийского экономического союза. Ранее было принято решение о поэтапном снижении весовых и стоимостных лимитов беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже любым видом транспорта, кроме воздушного.

Ожидалось, что в начале следующего года нормы составят 1000 евро и 50 кг. Однако в начале ноября Евразийская экономическая комиссия утвердила Решение №91. Согласно ему ставки с 1 января 2019 года снизятся до 500 евро и 25 кг. То есть с началом следующего года белорусы смогут привезти из-за границы товары на общую сумму до 500 евро и с весом до 25 кг.

Весь 2018 год будут действовать существующие нормы: беспошлинно можно ввозить товары на общую сумму не более 1500 евро и весом до 50 кг.