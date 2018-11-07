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Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города

08.11.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня в ходе подведения итогов работы предприятия «Брестгортранс» владельцы маршрутов экспрессного сообщения продемонстрировали свои обновленные авто. На каждом автомобиле появились тематические изображения с символами Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города

Брестская крепость, железнодорожный вокзал, музей истории города, и, конечно, фонарщик – всего на рассмотрение было предложено три варианта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города

«Такое обозначение – это, своего рода, участие перевозчиков в подготовке к празднованию 1000-летия города и, одновременно, один из аспектов модернизации подвижного состава маршрутов экспрессного сообщения города», – отметил первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города

Ежедневно на маршруты города выходит до 120 автобусов (62 маршрута) автобусного парка, 8 коммерческих автобусов (1 маршрут), 53 троллейбуса (9 маршрутов) и 320 микроавтобусов (19 маршрутов). По итогам мониторинга общественного мнения руководством города было принято решение о полной реновации маршрутных такси. Речь идет как о техническом состоянии, так и о внешнем виде автомобилей: у многих срок эксплуатации был на излете. Поэтому было принято коллективное решение совместно с ответственными службами выпускать на маршрут автомобили не старше 12 лет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города

Модернизация началась с прошлого года и сегодня большая часть подвижного состава обновлена. Автомобили стали более комфортными и безопасными.

Также в ходе встречи шел разговор о внедрении новой системы диспетчерского управления пассажирским транспортом на базе предприятия «Брестгортранс». Она позволит жителям на смартфонах и специальных табло на остановках в режиме он-лайн следить за передвижением общественного транспорта. Сегодня идет переоборудование и разработка расписания движения маршрутов экспрессного сообщения. В планах – переключить на данную систему весь общественный транспорт. По предварительной информации, на табло можно будет увидеть не только расписание общественного транспорта и его передвижение, а также информацию о будущих новшествах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города

Например, о переходе на дифференцированную систему оплаты, в результате которой будут внедрены билеты с временным интервалом на общественный транспорт.

Одновременно в городе идет процесс внедрения усовершенствованной концепция по логистике. Ее необходимость продиктована активным асфальтированием гравийных дорог и новыми строящимися объектами транспортной инфраструктуры: в следующем году будут введены в эксплуатацию Западный обход, Кобринский мост, автовокзал. Соответственно, кардинально поменяется и дорожная карта города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60446.php

Владельцы маршруток включились в работу по подготовке к 1000-летию города

Цель новой концепции – быстрая доставка пассажира из точки «А» в точку «Б», а также сокращения количества пересадок во время движения.

 
Теги: Брест
 
 
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