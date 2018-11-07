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Кадровое назначение. У Солигорского РОВД новый начальник.

08.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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30 октября 2018 15:04 5550

Кадровое назначение. У Солигорского РОВД новый начальник.

Автор: Эдуард Кидяев.

25 октября 2018 года Приказом Министра внутренних дел Республики Беларусь  начальником Солигорского РОВД назначен подполковник милиции Александр Александрович Шаровар. Последняя занимаемая должность нового начальника – первый заместитель начальника Слуцкого РОВД – начальник криминальной милиции.

Кадровое назначение. У Солигорского РОВД новый начальник.

30 октября в торжественной обстановке новый руководитель был представлен личному составу Солигорского РОВД. Знакомство проходило в актовом зале районного отдела внутренних дел. Сюда же прибыли и представители администрации Солигорского района, руководители районных отделов всех силовых структур государства.

Кадровое назначение. У Солигорского РОВД новый начальник.

СПРАВКА: Шаровар А.А. родился 19 марта 1983 года в г. Слуцке. Образование высшее, в 2004 году окончил Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». С 2004 по 2009 г. – следователь, старший следователь следственного отделения предварительного расследования отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома. С 2009 по 2016 г. – начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома. С февраля 2016 года проходил службу первым заместителем начальника отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома – начальником криминальной милиции.25 октября Александр Александрович Шаровар назначен на должность начальника Солигорского РОВД. Имеет государственные награды: медаль «За безупречную службу» 3-й степени (2013 г.).

Кадровое назначение. У Солигорского РОВД новый начальник.

Начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук ознакомил присутствующих с соответствующим приказом Министра внутренних дел, рассказал о предыдущей служебной деятельности Александра Шаровара, поздравил его с новой должностью. Кроме того, в своем выступлении А.А.Ковальчук отметил, что по результатам оперативно-служебной деятельности коллектив Солигорского РОВД всегда занимал лидирующие позиции в Минской области и выразил уверенность, что так будет и впредь.

Кадровое назначение. У Солигорского РОВД новый начальник.

Свои искренние поздравления с новым назначением и пожелания успехов в службе на благо шахтерского края выразили подполковнику милиции Шаровару первый заместитель председателя районного исполнительного комитета Александр Лаптик, другие руководители районных структур и ведомств.

Кадровое назначение. У Солигорского РОВД новый начальник.

По информации УВД Миноблисполкома. Фото: Павел МАРТЫШЕНКО.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: знакомства
 
 
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30 октября 2018 15:04 5550 Кадровое назначение. У Солигорского РОВД новый...
 
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