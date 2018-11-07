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«Как рокерский ребёнок». Светлана Лобода рассказала о младшей дочери Тильде, солисте Rammstein и экстренной операции
Светлана Лобода откровенно рассказала о своей жизни в большом интервью.
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О дочках
Певица призналась, что старшая дочка не знала, что мама беременна до седьмого месяца. Девочка думала, что Светлана поправилась.
Когда Ева узнала, что у нее
Певица рассказала о своей младшей дочке Тильде: «Она просто чудо, у нее голубые глаза, большие-большие глаза, у нее ирокез – растет чуб, как рокерский ребенок». Почему девочке дали такое имя: «Мне всегда нравилось это имя, я очень люблю Тильду Суинтон как актрису. Есть еще пару факторов, которые в принципе повлияли».
Певица призналась, что ее дочки разные. «Ева любит читать, много читает, любит учить стихи».
Малышка Тильда, по словам Светланы, спокойная, наблюдательная, обаятельная, у нее все в себе. Но характер отличается от старшей дочки. «Она другой будет ребенок. Я это вижу».
«Личная жизнь – только мое». Артистка старается не показывать дочерей в соцсетях.
О срочной операции и своем самочувствии
Светлана Лобода рассказала, как почувствовала себя плохо на репетиции перед концертами. По ее словам, она трепетно относится к своему здоровью и регулярно его проверяет.
Лобода отметила, что в день ее рождения – 18 октября – произошла одна неприятная ситуация. Начались генеральные прогоны концертов, и во время репетиции сложного номера у Светланы нога попала в травалатор.
Спустя некоторое время уже на другой репетиции артистка почувствовала, что у нее тянет живот, она выпила обезболивающее: «Оно не помогает, боль отдает в спину. Я поднимаюсь, чтобы идти на сцену и от резкой боли я теряю сознание».
Врачи в больнице сказали, что у Светланы камни в почках и настояли на
Светлана Лобода подтвердила, что из больницы ее встречал Тилль Линдеманн. Артистка отметила, что не может и не хочет ничего комментировать.
Светлана перенесла концерты, которые были отменены, на январь.
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«Как рокерский ребёнок». Светлана Лобода рассказала о младшей дочери Тильде, солисте Rammstein и экстренной операции
Светлана Лобода откровенно рассказала о своей жизни в большом интервью. В эксклюзивном интервью Андрею Малахову в программе «Прямой эфир» рассказала об операции,...
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