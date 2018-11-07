ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

9 ноября: примета дня и памятные даты

08.11.2018 18:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Примета: Если выполнить данное в этот день обещание, все плохое обойдет тебя стороной. Выходит, если быть верным своему слову каждый день в году, можно считать, что жизнь удалась!

Фестиваль оливок

Если Вы еще не в Испании, то Вы опоздали на Фестиваль оливок. Этот праздник проходит ежегодно 9 ноября в городе Баэна – столице оливкового края. В начале месяца как раз заканчивается сбор урожая, и местный народ делает праздник себе и туристам. Получаются как бы белорусские «Дожинки». Только если у нас драники, гарэлка и колбаса, то в Испании – оливки, масло, другие испанские деликатесы и, конечно, вино. Все можно продегустировать. Даже если при этом Вы нечаянно проглотите оливковую косточку, не падайте в обморок: говорят, что она легко растворяется в желудке. Но врать не буду – сам не пробовал. А еще испанцы убеждены, что если перед обедом съедать по 12 оливок, не будет ни инсультов, ни инфарктов, и женщины будут довольны своими кавалерами. При таком климате мы скоро на Полесье будем закладывать оливковые рощи. Собственные арбузы и дыни уже едим.

Изобретатель сгущенки

Не знаю, как Вы, а я по молодости любил сгущенку. Пробиваешь вверху две дырки и через одну из них высасываешь банку до пустоты. Все меня поймут. Когда я наслаждался этим процессом, мне дела не было до какого-то там  Гейла Бордена, который родился 9 ноября 1801 года и в 1856 году запатентовал изобретение этого предмета моей страсти. А теперь весь мир говорит американцу спасибо. Причем, это не первое и не единственное изобретение Бордена. Сначала он придумал делать мясные бисквиты. Обезвоженное мясо долго не портилось. За это он получил золотую медаль Лондонской выставки, а его бисквиты очень пригодились американским морякам. Получение патента на консервированную сгущенку подтолкнуло автора к  открытию в Нью-Йорке компании по ее производству. Прибыль потекла к Бордену ручьем вместе с заказами для армии северян в годы гражданской войны в США. И правда: кому война – кому мать родна. Кроме «продовольственных» открытий изобретателю приписывают кабинку для переодевания на пляжах, крутящийся столик для закусок и разные другие мелочи, которые облегчают жизнь человечеству. Получая удовольствия, мы почти никогда не задумываемся о том, кому мы этим обязаны.

Снос Берлинской стены

В ночь с  9 на 10 ноября 1989 года берлинцы бросились на стену, которая по воле лидеров мирового социализма разделила их с соотечественниками, и стали чем попало долбить ее на куски. Так началось крушение главного символа холодной войны между Западом и Востоком – Берлинской стены. Выполняла она свою миссию с августа 1961 года.  И предназначение ее было в том, чтобы не дать возможность жителям ГДР убежать из социалистического рая в капиталистический ад. А многие, как ни странно, хотели, вопреки коммунистической пропаганде. Единицам только удалось, остальные были схвачены спецслужбами или погибли. Жертвам перебежек на месте бывшей стены установлены 1065 крестов. К 15-й годовщине разрушения бетонного забора власти Германии решили вдруг кусок снова построить – как памятник Берлинской стене. И вот какая логика прослеживается во всей этой истории. Сначала построили «на совесть» 45 километров, разделили город, затем разрушили стену до основания, затем 200 метров торжественно восстановили. Долго ли простоит этот новый памятник!? С реформаторами и революционерами в истории так нередко случается: сперва  делают, а думают потом.

Первое испытание парашюта

9 ноября 1911 года состоялось первое испытание ранцевого парашюта. Началось с трагедии, свидетелем которой стал отставной русский поручик Глеб Котельников. Осенью 1910 года на авиационном празднике в Санкт-Петербурге один из самолетов развалился прямо в воздухе, и летчик погиб. Тогда Глеб Евгеньевич и задумал изобрести простой «спускаемый аппарат». Ему это удалось. Видно, гены сработали: отец Котельникова был профессором механики и высшей математики, а в детстве будущий изобретатель любил сам мастерить всякие штучки. Парашют в ранце после удачной демонстрации  одобрили чиновники военного ведомства, но патент Котельников так и не получил. Зато в следующем году получил его во Франции, где участвовал в конкурсах изобретений. Только когда началась Первая мировая война, о парашюте вспомнили на родине, автора призвали в армию и привлекли к работе. Впоследствии Котельников заменил металлический ранец матерчатым, усовершенствовал кое-что еще. В 1926  году все свои ноу-хау Глеб Евгеньевич передал правительству СССР. С парашютами его конструкции весь мир и прыгает до сих пор. Иногда трагедия одного человека может стать поводом для спасения в будущем миллионов других.

Эпстайн и «The Beatles»

Этот день стал началом славы легендарной ливерпульской четверки. 9 ноября 1961 года владелец магазина грампластинок Брайан Эпстайн зашел в кафе, где выступала группа «The Beatles». Он о ней немного уже слышал, но знаком не был. Ему понравились песни, но шокировали внешний вид и развязное поведение музыкантов. «А не заняться ли ими?»  – подумал мистер Эпстайн и предложил ребятам свои услуги за 25% от гонораров. Те согласились, хотя, как выяснилось, продюсерского опыта у потенциального менеджера не было. Учились вместе. Эпстайн за свои деньги переодел их в модные черные костюмы, как говорится, помыл – побрил, занялся репертуаром и организацией выступлений и записей. И уже с 1963 года мир начал сходить с ума от Джона Леннона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джорджа Харрисона.  А с ними богатым и знаменитым стал и сам Эпстайн. Не ленись интересоваться тем, что понравилось другим людям.

Ваш В.Д.
Новости по теме

В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске

«Тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции

Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём Октябрьской революции

Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?

7 ноября: какой сегодня праздник

Что было 6 ноября: примета дня и памятные даты

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Что было 3 ноября: Всемирный день мужчин и другие памятные даты
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Верим, что БАТЭ сыграет на 100 %». Что говорят болельщики перед матчем БАТЭ – «Челси»

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат

В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре

«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примета: Если выполнить данное в этот день обещание, все плохое обойдет тебя стороной. Выходит, если быть верным своему слову каждый день в году, можно считать, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минский ЦУМ предлагает вытирать ноги о "Следственный комитет"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика