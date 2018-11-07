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Французский футболист Мбаппе дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса
Французский футболист Килиан Мбаппе дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во-первых, он стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов. 9 мая 2017 года, в возрасте 18 лет и 140 дней, Мбаппе забил «Ювентусу» в составе «Монако». Также нападающий ПСЖ – самый молодой номинант на «Золотой мяч».
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Французский футболист Килиан Мбаппе дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во-первых, он стал самым молодым автором гола в...
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