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Беларусь примет этап Кубка мира по биатлону в 2022 году

08.11.2018 17:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь примет этап Кубка мира по биатлону в 2022 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7 ноября на официальном сайте Международного союза биатлонистов был опубликован календарь сезона 2021-2022 годов, где Минск указан местом проведения 7-го этапа. Он состоится с 26 февраля по 6 марта. В ближайшее время в Минск должны прибыть официальные документы из IBU.

Беларусь примет этап Кубка мира по биатлону в 2022 году
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь примет этап Кубка мира по биатлону в 2022 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 7 ноября на официальном сайте Международного союза...
 
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