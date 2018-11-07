Новости Беларуси. Беларусь примет этап Кубка мира по биатлону в 2022 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7 ноября на официальном сайте Международного союза биатлонистов был опубликован календарь сезона 2021-2022 годов, где Минск указан местом проведения 7-го этапа. Он состоится с 26 февраля по 6 марта. В ближайшее время в Минск должны прибыть официальные документы из IBU.



