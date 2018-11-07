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Беларусь примет этап Кубка мира по биатлону в 2022 году
Новости Беларуси. Беларусь примет этап Кубка мира по биатлону в 2022 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
7 ноября на официальном сайте Международного союза биатлонистов был опубликован календарь сезона 2021-2022 годов, где Минск указан местом проведения 7-го этапа. Он состоится с 26 февраля по 6 марта. В ближайшее время в Минск должны прибыть официальные документы из IBU.
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Новости Беларуси. Беларусь примет этап Кубка мира по биатлону в 2022 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 7 ноября на официальном сайте Международного союза...
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