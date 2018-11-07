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В Беларуси пройдут парламентские слушания по вопросам обращения с отходами

08.11.2018 18:34 — Разное | Партизан  
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Как сообщает сайт Совета республики, их планируется провести в первом полугодии 2019 года.

«Полагаю, что Совету Республики как палате регионов следует подключиться к решению этой задачи, широко задействовав потенциал местных Советов, — цитирует сайт верхней палаты парламента председателя Совета республики Михаила Мясниковича. — Речь идет не только о бытовых отходах. Приведу одну цифру. Только задумайтесь: в Беларуси ежегодно образуется около 240 тыс. тонн отходов металлов и их сплавов!»

В первом приближении вопрос отходов будет обсужден на сессии 30 ноября 2018 года.
 
 
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Как сообщает сайт Совета республики, их планируется провести в первом полугодии 2019 года.
 
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