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Непривитых белорусов всё же будут пускать в Польшу

08.11.2018 18:31 — Разное | Партизан  
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В Польше активно начинают бороться с завозными случаями кори. СМИ сообщают, что наши соседи хотят запретить въезд иностранцам, у которых нет прививок от кори. Якобы это коснётся прежде всего иностранцев с востока, что непосредственно касается и белорусов.

Пресс-секретарь Главной санитарной инспекции (Główny Inspektorat Sanitarny) Ян Бондар в комментарии Еврорадио успокаивает и говорит, что никакого запрета на въезд не планируется, передает "Еврорадио":

"В Польше много иностранцев, и не у всех есть прививки, а в Польше прививки детям обязательны. Поэтому мы будем обращаться к украинцам и белорусам, которые постоянно проживают в Польше, и будем им напоминать, что прививки для детей в Польше обязательные и бесплатные".


Ян Бондар добавляет, что никаких дополнительных ограничений на границе не планируется и рассказывает, какие наказания за отказ прививать детей угрожают родителям: "В Польше сначала с родителями разговаривают, но, если есть сопротивление, то на них можно наложить штраф с целью выполнения обязанности. И в среднем это 1000 злотых (около 565 рублей, — Еврорадио). И этот штраф может быть наложен несколько раз, пока родители не выполнят свою обязанность. Но мы в первую очередь всегда пытаемся разговаривать с такими родителями".

Отметим, что в четверг в Польше парламентские комиссии здравоохранения и социальной политики и семьи отклонили гражданский проект, предусматривающий ликвидацию обязательной вакцинации.

Таким образом, в Польше остаются обязательными более десяти видов вакцинации, от которых нельзя отказаться.

 
 
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В Польше активно начинают бороться с завозными случаями кори. СМИ сообщают, что наши соседи хотят запретить въезд иностранцам, у которых нет прививок от кори. Якобы...
 
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