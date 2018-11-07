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Минский ЦУМ предлагает вытирать ноги о "Следственный комитет"

08.11.2018 18:24 — Разное | Партизан  
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В ЦУМе продают коврики "от Следственного комитета".

В столичном ЦУМе продают коврики "от Следственного комитета". На коврике — эмблема ведомства, его слоган "Закон, справедливость, отечество" и подпись: "Главное следственное управление". Коврик, судя по его размерам, предназначен для вытирания ног на пороге квартиры или офиса, передает "Еврорадио".

Фото этой находки выложила в Фейсбук журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова. Буквально позавчера она была на допросе в СК, где ей предъявили обвинение по "делу БЕЛТА".



 
 
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В ЦУМе продают коврики "от Следственного комитета".
 
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