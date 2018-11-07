В столичном ЦУМе продают коврики "от Следственного комитета". На коврике — эмблема ведомства, его слоган "Закон, справедливость, отечество" и подпись: "Главное следственное управление". Коврик, судя по его размерам, предназначен для вытирания ног на пороге квартиры или офиса, передает