Российская база будет? Рахманов знает больше, чем Лукашенко?









РИА Новости . "Наши национальные интересы, в том числе интересы национальной безопасности в рамках Союзного государства (Беларуси и России – ред.), — это святой долг, и мы должны их придерживаться. Думаю, реакция (в случае размещения в Польше базы США – ред.) будет адекватной. Все будет просчитано, взвешено, и будут приняты зеркальные решения", — заявил Рахманов





Сенатор также обратил внимание, что состояние, которого Минск к настоящему времени достиг в отношениях с Западом, "гораздо лучше того, что было ранее".





"Но это состояние не является устойчивым, потому что действия наших партнеров могут изменить ситуацию в худшую сторону. Если это (размещение базы – ред.) произойдет, естественно, Беларусь будет рассматривать варианты адекватной реакции. А как иначе? По-другому нельзя", — добавил собеседник агентства.





Напомним, Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда даже предложил назвать ее Fort Trump ("Форт Трамп").









Сергей Рахманов говорит о зеркальных мерах, получается также о размещении военной базы. Между тем Александр Лукашенко буквально на днях заявил, что в иностранной базе (имелось в виду российской — прим.) на территории Беларуси нет необходимости. Ситуация запутывается.