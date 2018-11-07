ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российская база будет? Рахманов знает больше, чем Лукашенко?

08.11.2018 18:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Минск и Москва примут зеркальные меры в случае размещения Польшей американской бронетанковой дивизии на своей территории, заявил белорусский сенатор и дипломат Сергей Рахманов, который в верхней палате белорусского парламента возглавляет комиссию по международным делам и нацбезопасности.



"Наши национальные интересы, в том числе интересы национальной безопасности в рамках Союзного государства (Беларуси и России – ред.), — это святой долг, и мы должны их придерживаться. Думаю, реакция (в случае размещения в Польше базы США – ред.) будет адекватной. Все будет просчитано, взвешено, и будут приняты зеркальные решения", — заявил Рахманов РИА Новости.

Сенатор также обратил внимание, что состояние, которого Минск к настоящему времени достиг в отношениях с Западом, "гораздо лучше того, что было ранее".

"Но это состояние не является устойчивым, потому что действия наших партнеров могут изменить ситуацию в худшую сторону. Если это (размещение базы – ред.) произойдет, естественно, Беларусь будет рассматривать варианты адекватной реакции. А как иначе? По-другому нельзя", — добавил собеседник агентства.

Напомним, Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда даже предложил назвать ее Fort Trump ("Форт Трамп"). 


Сергей Рахманов говорит о зеркальных мерах, получается также о размещении военной базы. Между тем Александр Лукашенко буквально на днях заявил, что в иностранной базе (имелось в виду российской — прим.) на территории Беларуси нет необходимости. Ситуация запутывается.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск и Москва примут зеркальные меры в случае размещения Польшей американской бронетанковой дивизии на своей территории, заявил белорусский сенатор и дипломат...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика