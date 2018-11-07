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Российская оппозиция "похоронила" сразу 8 депутатов Госдумы
В российском Петербурге активисты оппозиции установили картонные надгробия с именами и фотографиями восьми депутатов Госдумы от "Единой России".
Акция прошла в Пулковском парке. Организаторы акции пояснили, что эти депутаты изменили своим избирателям, когда проголосовали за пенсионную реформу.
Полиция задержала двоих человек. Активисты утверждали, что это журналист и фотограф, освещавшие акцию, а правоохранители заявили, что это левые активисты. Их оштрафовали за организацию несогласованной акции, сообщает
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В российском Петербурге активисты оппозиции установили картонные надгробия с именами и фотографиями восьми депутатов Госдумы от "Единой России".
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