Обложили: с 2019 года лимит на беспошлинный ввоз - 500 евро и 25 кг

20 декабря 2017 года Совет Евразийской Экономической Комиссии принял решение о том, что постепенно будут урезаны нормы ввоза товара для личного пользования из-за пределов Таможенного Союза.





Весь 2018 год люди жили с верой в то, что действующий лимит 1500 евро с 1 января 2019 будет уменьшен до разрешенных 1000 евро, с 2020 до 750 евро и 35 кг, и только с 2021 года до 500 евро и 25 кг.





поправкам той же комиссии, сделанным 1 ноября 2018 , легенда меняется: с 1 января 2019 года лимит на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования из-за границы устанавливается в размере 500 евро и 25 кг общего веса. Но согласно, легенда меняется: с 1 января 2019 года лимит на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования из-за границы устанавливается в размере 500 евро и 25 кг общего веса.





euroby.info Ускоряемся. Нас сразу переносят в 2021 год. Сюрприз от властьпридержащих заключается в том, что уже сейчас действует лимит в 300 евро при поездках чаще, чем 1 раз в 3 месяца, а до конца года, читай лимит 1500 евро и 50 кг, осталось меньше 2 месяцев, пишет





С 14 апреля 2016 года в Беларуси действует лимит в 22 евро и 10 кг в месяц. Напомним также, что ранее белорусам ограничили и получение товаров через интернет.



