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Обложили: с 2019 года лимит на беспошлинный ввоз - 500 евро и 25 кг
Сюрприз для народа, в последний момент резко изменили нормы ввоза товаров для личного пользования из-за границы.
20 декабря 2017 года Совет Евразийской Экономической Комиссии принял решение о том, что постепенно будут урезаны нормы ввоза товара для личного пользования из-за пределов Таможенного Союза.
Весь 2018 год люди жили с верой в то, что действующий лимит 1500 евро с 1 января 2019 будет уменьшен до разрешенных 1000 евро, с 2020 до 750 евро и 35 кг, и только с 2021 года до 500 евро и 25 кг.
Но согласно
Ускоряемся. Нас сразу переносят в 2021 год. Сюрприз от властьпридержащих заключается в том, что уже сейчас действует лимит в 300 евро при поездках чаще, чем 1 раз в 3 месяца, а до конца года, читай лимит 1500 евро и 50 кг, осталось меньше 2 месяцев, пишет
Напомним также, что ранее белорусам ограничили и получение товаров через интернет.
Правда,
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Сюрприз для народа, в последний момент резко изменили нормы ввоза товаров для личного пользования из-за границы.
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