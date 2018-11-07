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Элитная уборщица: Дарья Шманай сдувает пыль со стола Лукашенко перед саммитом ОДКБ
В сети появилось видео, на котором Дарья Шманай сдувает пылинки и вытирает стол Лукашенко перед началом саммита ОДКБ в Астане.
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В то время помощники президентов России, Казахстана, Кыргызстана и д. о. премьера Армении просто разложили на столах документы и ручки.
Какова официальная должность Дарьи Шманай на данный момент - точно неизвестно, но она долгое время появляется рядом с Лукашенко на официальных мероприятиях. Лукашенко упоминал о ней в интервью Ксении Собчак в 2014 году. Сама Дарья не отвечала на вопросы журналистов относительно ее должности.
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В сети появилось видео, на котором Дарья Шманай сдувает пылинки и вытирает стол Лукашенко перед началом саммита ОДКБ в Астане.
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