Элитная уборщица: Дарья Шманай сдувает пыль со стола Лукашенко перед саммитом ОДКБ

Лайф . На кадрах видно, как девушка аккуратно раскладывает на столе рабочие бумаги, переставляет бутылку с водой и педантично сдувает пыль. Видео опубликовал. На кадрах видно, как девушка аккуратно раскладывает на столе рабочие бумаги, переставляет бутылку с водой и педантично сдувает пыль.









В то время помощники президентов России, Казахстана, Кыргызстана и д. о. премьера Армении просто разложили на столах документы и ручки.





Какова официальная должность Дарьи Шманай на данный момент - точно неизвестно, но она долгое время появляется рядом с Лукашенко на официальных мероприятиях. Лукашенко упоминал о ней в интервью Ксении Собчак в 2014 году. Сама Дарья не отвечала на вопросы журналистов относительно ее должности.