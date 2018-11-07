В соответствии с постановлением Совмина №787, был обновлён список чиновников, "ответственных за рост и диверсификацию экспорта товаров и услуг". Премьеру Сергею Румасу поручено заниматься российским направлением, за вице-премьером Александром Турчиновым закреплены Казахстан, Малайзия, Сингапур и Филиппины, за Владимиром Кухаревым — Литва, Бразилия, Гана и Нигерия и так далее.





Такое распределение ответственности между чиновниками — не выдумка новоназначенного премьера Румаса или кого-то из его команды "молодых реформаторов". Такое "кураторство" над странами существует не первый год, и раньше за "российское направление" отвечал предшественник Сергея Румаса Андрей Кобяков, а, к примеру, за Гану с Нигерией — предшественник Владимира Кухарева Анатолий Калинин.





Еврорадио решило посмотреть, помогает ли такое распределение стран между чиновниками "росту и диверсификации экспорта товаров и услуг" в эти страны. А если мы, как говорит Румас, нацелены на завоевание рынков стран "дальней дуги", то на эти "экзотические" страны и смотрим. решило посмотреть, помогает ли такое распределение стран между чиновниками "росту и диверсификации экспорта товаров и услуг" в эти страны. А если мы, как говорит Румас, нацелены на завоевание рынков стран "дальней дуги", то на эти "экзотические" страны и смотрим.





В направлении Каллаура в последние годы рост





Председатель Правления Нацбанка Павел Каллаур отвечает за рост экспорта в Аргентину, Перу, Уругвай, Чили, Кению и Эфиопию.





Берём Уругвай. В 2015 году мы поставили в эту страну "товаров и услуг" на 9,3 миллиона долларов, в 2016-м — на 10,5 миллиона, в 2017-м — на 22,5 миллиона долларов.





Перу: в 2015 году мы продали им белорусского на 0,4 миллиона долларов, в 2016-м — на 5,9 миллиона, в 2017-м — на 9,8 миллиона.





Интересно, что данных по экспорту в Кению и Эфиопию в "Статистическом сборнике" Белстата... нет вообще. База данных внешней торговли, однако, говорит, что экспорт в Кению упал с 3,3 миллиона долларов в 2015 году до 1,5 миллиона в 2017-м.





С Эфиопией ещё хуже: падение с 11,7 миллиона долларов в 2015 году до 1,8 миллиона в 2017-м.





У Шеймана прорыв в Зимбабве





Управляющий делами президента Владимир Шейман отвечает за торговлю с Боливией и Зимбабве. Что имеем? В 2016 году в Боливию экспортировали белорусских товаров на 154,9 тысячи долларов, а в 2017 году — на 30 тысяч долларов. Лучше ситуация с Зимбабве: в 2016 году сумма экспорта составила 0,2 миллиона долларов, в 2017-м экспорт вырос до 19 миллионов долларов.





В направлении Ляшенко на "дальней дуге" ситуация так себе





Председатель Государственного военно-промышленного комитета (фамилия в постановлении Совмина не указана, но сегодня это Роман Головченко) курирует Анголу. Здесь, по информации Белстата, ситуация положительная. В 2015 году мы туда экспортировали товаров и услуг на сумму 31,2 миллиона долларов, в 2016 — на 40,3 миллиона, в 2017-м — на 73 миллиона долларов.





Вице-премьер Ляшенко (а до этого — его предшественник вице-премьер Семашко) отвечает за Венесуэлу, Вьетнам, Индонезию, Туркменистан и Украину.





Смотрим на экспорт в Венесуэлу: в 2015 году — 27 миллионов долларов, 2016-й — 2 миллиона, 2017-й — 10 миллионов долларов. Вьетнам: в 2015 году - 111, 4 миллиона долларов, 2016-й - 76,7 миллиона, 2017-й - 76,3 миллиона. Индонезия: в 2015 году - 169,3 миллиона долларов, 2016-й—- 175,4 миллиона, 2017-й — 134,6 миллиона долларов.





Обвалился экспорт в Туркменистан с 91,5 миллиона долларов в 2015 году до 61,4 миллиона в 2017 году.





И только торговля с Украиной радует "куратора": если в 2015 году мы туда экспортировали товаров на сумму 2,5 миллиарда долларов, то в 2017 году — на 3,36 миллиарда. Хотя Украина, безусловно, к экзотическим странам никак не относится.

У Кухарева будет много работы





Не очень хорошо обстоят дела в торговле с Ганой и Нигерией, за которые отвечает вице-премьер Кухарев (до этого за них отвечал его предшественник Калинин). Экспорт в Гану колеблется от 2,4 миллиона долларов в 2015 году до 4,2 миллиона в 2017-м, а в Нигерию в 2017 году мы продали товаров на 21,9 миллиона долларов в то время, когда в 2015 году — на 30,5 миллиона.





Если подробно изучать цифры, то похоже на то, что пока завоевать рынки стран "дальней дуги" у нас не очень получается. И то, что страны эти закреплены за конкретными чиновниками, не особенно помогает. Посмотрим, что будет по результату 2018 года.