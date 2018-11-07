Пенсионер в Нидерландах хочет через суд стать моложе на 20 лет

В Нидерландах 69-летний пенсионер через суд хочет добиться изменения возраста. Он хочет стать моложе на 20 лет. Причина в том, что он сталкивается с дискриминацией по возрасту в «Тиндере» − девушки не интересуются им, пишет BBC.

Эмиль Рателбанд хочет официально изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года. «Можно сменить имя, можно сменить пол. А почему не возраст?» − сказал он в интервью голландской газете De Telegraaf.

Emile Ratelband tegen rechter: Ik lijd onder mijn leeftijd https://t.co/T4QVfmfqBx pic.twitter.com/BZtM9SoAoj — De Gelderlander (@dgarnhem) 5 ноября 2018 г.

В течение месяца городской суд Арнема вынесет решение. Как сообщают местные СМИ, суд вряд ли разрешит мужчине изменить возраст − в Нидерландах нет правового механизма, чтобы такое совершить.

Рателбанд в своём иске указал, что подвергается дискриминации из-за своего возраста при приёме на работу и при поиске отношений в сервисе знакомств Tinder. А Конституция Нидерландов запрещает дискриминацию по возрасту при приёме на работу. «В возрасте 69 лет я ограничен в возможностях. А если мне 49, я могу купить новый дом, ездить на другой машине, могу больше работать. Если я указываю в «Тиндере», что мне 69, мне просто никто не отвечает. Если мне 49, то с моими данными я окажусь в привилегированном положении», − сказал Рателбанд.

Сам себя мужчина описывает как «молодого бога» и отмечает, что, по словам врачей, у него тело 45-летнего. Он пообещал, что откажется от пенсии, если ему изменят возраст. Кстати, Рателбанд в Нидерландах довольно известен − он выступает с мотивационными лекциями, зарабатывает тренингами по нейролингвистическому программированию.