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Пенсионер в Нидерландах хочет через суд стать моложе на 20 лет

08.11.2018 18:58 — Разное | KYKY  
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В Нидерландах 69-летний пенсионер через суд хочет добиться изменения возраста. Он хочет стать моложе на 20 лет. Причина в том, что он сталкивается с дискриминацией по возрасту в «Тиндере» − девушки не интересуются им, пишет BBC.

Эмиль Рателбанд хочет официально изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года. «Можно сменить имя, можно сменить пол. А почему не возраст?» − сказал он в интервью голландской газете De Telegraaf.

В течение месяца городской суд Арнема вынесет решение. Как сообщают местные СМИ, суд вряд ли разрешит мужчине изменить возраст − в Нидерландах нет правового механизма, чтобы такое совершить.

Рателбанд в своём иске указал, что подвергается дискриминации из-за своего возраста при приёме на работу и при поиске отношений в сервисе знакомств Tinder. А Конституция Нидерландов запрещает дискриминацию по возрасту при приёме на работу. «В возрасте 69 лет я ограничен в возможностях. А если мне 49, я могу купить новый дом, ездить на другой машине, могу больше работать. Если я указываю в «Тиндере», что мне 69, мне просто никто не отвечает. Если мне 49, то с моими данными я окажусь в привилегированном положении», − сказал Рателбанд.

Сам себя мужчина описывает как «молодого бога» и отмечает, что, по словам врачей, у него тело 45-летнего. Он пообещал, что откажется от пенсии, если ему изменят возраст. Кстати, Рателбанд в Нидерландах довольно известен − он выступает с мотивационными лекциями, зарабатывает тренингами по нейролингвистическому программированию.

 
Теги: знакомства
 
 
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В Нидерландах 69-летний пенсионер через суд хочет добиться изменения возраста. Он хочет стать моложе на 20 лет. Причина в том, что он сталкивается с дискриминацией по...
 
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