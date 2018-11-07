|
В ЦУМе продают коврики с эмблемой Следственного комитета
>
Журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова на своей странице в Facebook опубликовала фото из ЦУМа. Она нашла там коврики «от Следственного комитета». Татьяна не уточнила, хочет ли их купить.
На коврике вышита эмблема ведомства, его слоган «Закон, справедливость, отечество» и подпись: «Главное следственное управление». Судя по всему, коврик нужен для вытирания ног перед входом в квартиру или офис − он как раз подходящего для этого размера,
Кстати, буквально позавчера Татьяну Коровенкову
Читайте по теме:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)