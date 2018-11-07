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В ЦУМе продают коврики с эмблемой Следственного комитета

08.11.2018 18:05 — Разное | KYKY  
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Журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова на своей странице в Facebook опубликовала фото из ЦУМа. Она нашла там коврики «от Следственного комитета». Татьяна не уточнила, хочет ли их купить.

На коврике вышита эмблема ведомства, его слоган «Закон, справедливость, отечество» и подпись: «Главное следственное управление». Судя по всему, коврик нужен для вытирания ног перед входом в квартиру или офис − он как раз подходящего для этого размера, пишет euroradio.fm.

Кстати, буквально позавчера Татьяну Коровенкову вызывали в СК по «делу БелТА». Ей выдвинули обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации (часть вторая статьи 349). Сумму ущерба от неё оценили в сумму, «не превышающую пяти тысяч рублей», как сказала Татьяна.

Читайте по теме: Гендиректор TUT.by про «дело БелТА»: было 102 вызова в Следственный комитет

 
 
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Журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова на своей странице в Facebook опубликовала фото из ЦУМа. Она нашла там коврики «от Следственного комитета». Татьяна не...
 
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