По-домашнему вкусно и тепло: Новое кафе «Прованс» открылось в гостинице «Сморгонь»

- Совершенно неожиданный проект, в котором получилось уютно, как дома, – делились своими впечатлениями первые посетители кафе «Прованс». Его официальное открытие состоялось 8 ноября 2018 года. Символическую ленту перерезали председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик, директор гостиницы «Сморгонь» Нина Жабинская и директор РУП «ЖКХ» Михаил Найдич.

Самый легкий и воздушный дизайн интерьера, который способен внести уют по праву считается стиль прованс, отсюда и названия кафе. И действительно, милые детали в интерьере, ароматы домашней выпечки создают сказочную атмосферу гостеприимства и теплоты.

Кафе «Прованс» рассчитано на 20 мест. Для постояльцев гостиницы оно начинает работу уже в 7 часов, для остальных посетителей – в 10. Заведение будет работать до 20 часов с понедельника по субботу без перерыва на обед.

Готовить для посетителей кафе будут повара-профессионалы с 20-летним стажем. Помимо блюд европейской кухни здесь можно полакомиться и домашней выпечкой.





























































