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Работников завода МАЗ просят оформлять выходные за свой счет. На предприятии пояснили почему

08.11.2018 19:26 — Разное | Tut.by  
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В редакцию обратились работники завода МАЗ. В ноябре у них две рабочие субботы, однако сотрудников заставляют брать выходные за свой счет на эти даты. На предприятии объясняют, что такая мера предложена не всем, а только тем людям, кто «приходит и просто отсиживается». FINANCE.TUT.BY разбирался в ситуации.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

О том, что две субботы 10 и 24 ноября будут рабочими, работники узнали в конце 2017 года, когда был составлен график работы. Причиной такого переноса стали январские каникулы.

— Но сегодня днем нас всех «попросили» написать эти дни за свой счет, не объясняя причин. Никаких бумаг и приказов не показали. Работники интересовались, но им сказали, что это приказ сверху, и все. Такой случай произошел впервые. В прошлом году в таких случаях отправляли на 2/3 от оклада, — рассказывает один из работников завода.

Другой работник МАЗа подтвердил информацию и рассказал, что никакого официального распоряжения им не предоставили.

— Кем был дан приказ, никто ответить не может. Также всем работникам известно, что в случае отказа условия работы могут стать намного хуже, также возможен отказ на продление контракта. Работники боятся отказаться не писать заявление.

На предприятии поясняют, что они действительно предложили работникам написать заявления за свой счет. Но это касается только тех сотрудников, у которого нет достаточной занятости на субботу. Директор по кадрам, социальным вопросам и идеологической работе Петр Косарь объясняет, что эта мера в меньшей степени касается рабочих. По его словам, когда есть заказы, специалисты «работают в субботу, бывает так, что и воскресенье захватывают».

— Но в то же время руководителям дано право посмотреть, нужен ли ему конкретный работник на субботу. Если он видит, что человек приходит и просто отсиживается, то он может предложить ему написать заявление за свой счет на этот день. Я считаю, ничего здесь такого нет. Многие соглашаются, пишут заявления.

Петр Косарь не отрицает, что человек может отказаться подписывать заявление за собственный счет.

— Какие мы меры можем применить? По графику-то у нас рабочая суббота. Поэтому, если человек отказывается, дадим ему работу.

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В редакцию обратились работники завода МАЗ. В ноябре у них две рабочие субботы, однако сотрудников заставляют брать выходные за свой счет на эти даты. На...
 
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