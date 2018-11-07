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Вице-премьер России Борисов возглавил межгосударственную комиссию по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ
Вице-премьер правительства России Юрий Борисов назначен председателем межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, сообщил заместитель Генсека ОДКБ Валерий Семериков.
"В целях дальнейшего совершенствования работы по военно-экономическому и военно-техническому сотрудничеству, где было тоже поставлено много задач, председателем межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству решением глав государств назначен Юрий Борисов - вице-премьер правительства РФ", - сказал В.Семериков на пресс-конференции по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в четверг в Астане.
По его информации, в ходе сессии главы государств рассмотрели и подписали целый пакет документов по нормативно-правовому оформлению института партнерства при ОДКБ и института наблюдателя.
"Это даст нам дальнейший импульс по работе с третьими странами, уже более целенаправленной и конкретной", - отметил В.Семериков.
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Вице-премьер России Борисов возглавил межгосударственную комиссию по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ
Вице-премьер правительства России Юрий Борисов назначен председателем межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, сообщил...
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