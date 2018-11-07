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Вице-премьер России Борисов возглавил межгосударственную комиссию по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ

08.11.2018 19:25 — Разное | Интерфакс  
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 Вице-премьер правительства России Юрий Борисов назначен председателем межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, сообщил заместитель Генсека ОДКБ Валерий Семериков.

"В целях дальнейшего совершенствования работы по военно-экономическому и военно-техническому сотрудничеству, где было тоже поставлено много задач, председателем межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству решением глав государств назначен Юрий Борисов - вице-премьер правительства РФ", - сказал В.Семериков на пресс-конференции по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в четверг в Астане.

По его информации, в ходе сессии главы государств рассмотрели и подписали целый пакет документов по нормативно-правовому оформлению института партнерства при ОДКБ и института наблюдателя.

"Это даст нам дальнейший импульс по работе с третьими странами, уже более целенаправленной и конкретной", - отметил В.Семериков.

 
 
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 Вице-премьер правительства России Юрий Борисов назначен председателем межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, сообщил...
 
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