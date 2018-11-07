Горбачев пессимистически оценивает итоги выборов в США

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что от происшедшего в США после промежуточных выборов внутриполитического раскола "мало что можно ожидать".

Выступая после презентации фильма "Знакомьтесь, Горбачев", он отметил, что в первую очередь "надо добиваться взаимопонимания между Россией и США, без него не удастся решить главную задачу - запретить ядерное оружие и запретить войну".

Отвечая на один из вопросов, он сказал: "К сожалению, появляются, как якобы от имени Бога, политики, которые рассуждают, кого и как надо якобы наказать. Гнать таких политиков надо в шею. Определить должен суд, который в мире должен быть создан. И только такой суд может обладать полномочиями кого-то осуждать или наказывать. Иначе это будет обычным вмешательством во внутренние дела".

"И все же я надеюсь, что гонку вооружений удастся остановить и удастся продолжить ядерное разоружение, которое мы начали с Рейганом", - подчеркнул М.Горбачев.