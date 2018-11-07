Две картины «Беларусьфильма» участвуют во Всекитайском кинофестивале

Две картины Национальной киностудии «Беларусьфильм» принимают участие в 27-м Всекитайском кинофестивале «Цзиньцзи и Байхуа» - «Золотой петух и Сто цветов», который проходит с 7 по 10 ноября, сообщили в Национальной киностудии "Беларусьфильм".

В программе заявлены ленты «Тум-Паби-Дум» Вячеслава Никифорова и «Следы на воде» Александра Анисимова. В составе белорусской делегации генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский, режиссер Вячеслав Никифоров, актриса Театра-студии киноактера Лариса Маршалова.

Работы белорусских кинематографистов представлены в программе этого масштабного форума, называемого китайским «Оскаром», впервые. Однако в число номинантов 19-го фестиваля входила белорусско-российская картина «Брестская крепость» - первый кинопроект Союзного государства.

Для гостей из Беларуси 8 ноября организована экскурсия на гору Сицяо (потухший вулкан на юго-западе района Наньхай, Фошань), музей Наньхая Foshan Xiqiao National Arts Studio. В день закрытия форума 10 ноября гости и участники 27-го Всекитайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов» пройдут по красной дорожке, а вечером состоится церемония награждения победителей.

В 1992 году два известных кинофестиваля в Китае - «Сто цветов» (1962) и «Золотой петух» (1981) были объединены в единый национальный форум, который очень популярен в стране. Грандиозное культурное событие включает показы лучших зарубежных и китайских фильмов, академические семинары, кинематографическую ярмарку, выступления музыкальных коллективов из разных стран мира, многочисленные культурные программы. Победителей конкурса по номинациям чествуют на красочной и торжественной церемонии награждения. Кинопремия «Золотой петух» вручается в нечетные годы, премия «Сто цветов» - в четные. Премия «Золотой петух» присуждается профессиональным жюри, «Сто цветов» - по результатам голосования зрителей.