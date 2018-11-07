Следующий генсек ОДКБ по уставу должен быть из Беларуси - Назарбаев

Следующий после Армении генсек ОДКБ по уставу организации должен быть выбран от Беларуси, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"У нас по уставу, по алфавиту идет следующей после Армении Беларусь", - сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

"Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны", - добавил глава Казахстана.