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Следующий генсек ОДКБ по уставу должен быть из Беларуси - Назарбаев
Следующий после Армении генсек ОДКБ по уставу организации должен быть выбран от Беларуси, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"У нас по уставу, по алфавиту идет следующей после Армении Беларусь", - сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
"Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны", - добавил глава Казахстана.
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Следующий после Армении генсек ОДКБ по уставу организации должен быть выбран от Беларуси, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "У нас по уставу, по...
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