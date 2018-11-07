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Следующий генсек ОДКБ по уставу должен быть из Беларуси - Назарбаев

08.11.2018 18:11 — Разное | Интерфакс  
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Следующий после Армении генсек ОДКБ по уставу организации должен быть выбран от Беларуси, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"У нас по уставу, по алфавиту идет следующей после Армении Беларусь", - сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

"Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны", - добавил глава Казахстана.

 
 
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Следующий после Армении генсек ОДКБ по уставу организации должен быть выбран от Беларуси, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "У нас по уставу, по...
 
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