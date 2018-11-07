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Валерий Семириков останется и.о. генсека ОДКБ - Патрушев

08.11.2018 18:02 — Разное | Интерфакс  
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Решения по генсеку ОДКБ в ходе саммита организации в Астане не принято, занимать эту должность остается нынешний исполняющий обязанности Валерий Семериков, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Будут решать чуть позже", - сказал Н.Патрушев журналистам в четверг.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что "значительное время было уделено вопросу выбора кандидатуры генерального секретаря ОДКБ" . "Условились главы государств и правительств принять соответствующее окончательное решение 6 декабря в Санкт-Петербурге", - заявил Д.Песков.

"Там (в Санкт-Петербурге 6 декабря - ИФ) будет и ОДКБ, и, скорее всего, ЕврАзЭс, и неформальный саммит СНГ, то есть это будет серия встреч", - добавил он.

 
 
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Решения по генсеку ОДКБ в ходе саммита организации в Астане не принято, занимать эту должность остается нынешний исполняющий обязанности Валерий Семериков,...
 
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