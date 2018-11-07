Столичная Госавтоинспекция усилит надзор за дорожным движением вблизи школ и детсадов

Период окончания школьных каникул характеризуется рядом угроз безопасности детей на дорогах. Одним из основных рисков является увеличение интенсивности движения транспорта вблизи школ перед началом занятий и по их окончанию, обусловленное активным использованием родителями автомобилей. За время каникул дети в той или иной мере утрачивают навыки безопасного поведения на дороге в условиях высокой интенсивности движения автотранспорта, прежде всего в утренние и вечерние "часы пик" при движении по маршруту "дом-школа-дом".

Самыми распространенными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, как правило, становится переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход из-за транспортного средства или другого препятствия, игра на проезжей части, несоблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил движения велосипедистов, рассказала агентству "Интерфакс-Запад" старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

Уважаемые родители! Выбирайте наиболее безопасный маршрут. По возможности сопровождайте ребенка. Поощряйте правильное поведение на дороге. Если ребенок сделал все грамотно в конкретной дорожно-транспортной ситуации, обязательно похвалите его. Это будет хорошим стимулом для него и в дальнейшем соблюдать правила поведения на дороге и самостоятельно принимать правильные решения в той или иной ситуации. Всегда выходите в школу вовремя. Важно, чтобы ребенок добирался до школы без спешки, спокойно проходил весь путь. Проговаривайте с ребенком различные дорожные ситуации. Возможные неожиданности на дороге и как на них реагировать, лучше проговорить с ребенком заранее. Прикрепите на детскую одежду световозвращающие элементы. Их должно быть достаточно, чтобы ребенок был хорошо заметен другим участникам дорожного движения со всех сторон. Будьте для ребенка примером. Ребенок учится на вашем примере, поэтому вы должны правильно и безопасно вести себя на дороге, не переходить дорогу на красный свет, даже если вы куда-то опаздываете. В противном случае ваше чадо решит, что в нарушении правил нет ничего плохого.

Госавтоинспекция также обращает внимание водителей на то, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными, быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно вблизи учреждений образования.

Столичная Госавтоинспекция будет осуществлять дежурство на наиболее напряженных участках улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к учебным заведениям. Особое внимание будет уделено соблюдению правил дорожного движения в жилой зоне и правилам перевозки детей, которым зачастую пренебрегают родители, ошибочно полагая, что если учреждение образование находится совсем рядом с домом, то можно перевозить своего ребенка игнорируя правила дорожного движения.