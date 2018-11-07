ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотни призов, 10 тыс рублей и автомобиль: белорусам предложили квест с призами

08.11.2018 18:16 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Сотни призов, 10 тыс рублей и автомобиль: белорусам предложили квест с призами
Сотни призов, 10 тыс рублей и автомобиль: белорусам предложили квест с призами

Как участвовать в игре?

Нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте galaxy.alfabank.by либо в мобильном приложении InSync.

С 8 ноября 2018 по 26 января 2019 выполнить задания на одной из 8-ми планет, используя любую карту Альфа-Банка. 1 BYN=1 балл при расчете дебетовыми картами или 1 BYN=2 балла при расчете кредитками. Если совершать покупки в магазинах-партнерах, то за 1 BYN можно получить 2 балла.

Планета
Даты
Условия
Планета ЗОЖ
08.11.18 – 26.01.19
Покупки на сумму от 25 рублей в фитнес-центрах, медицинских центрах
 Фитнес-центры «Адреналин»
Планета Электро
18.11.18 – 26.01.19
Покупки в магазинах бытовой техники на сумму от 100 рублей
Электросила
Планета Даймонд
28.11.18 – 26.01.19
Покупки в ювелирных магазинах на сумму от 100 рублей
Белювелирторг
Планета Фэшн
08.12.18 – 26.01.19
Покупки в магазинах одежды и обуви на сумму от 75 рублей
 
Планета Гурман 5411
18.12.18 – 26.01.19
Покупки в продуктовых супермаркетах и магазинах Duty Free на сумму от 50 рублей
E-dostavka
Gipermall.by
Планета Развлечений
28.12.18 – 26.01.19
Покупки в ресторанах, барах, кафе либо приобретение билетов в кинотеатры, театры, выставки, музеи или парки аттракционов на сумму от 25 рублей
Bycard.by
Планета Холидей
07.01.19 – 26.01.19
Покупка авиа/железнодорожных билетов или оплата проживания в гостиницах, отелях либо оплата туристических услуг на сумму от 300 рублей
buyonline.teztour.by
Планета Сокровищ
17.01.19 – 26.01.19
Открытие в Альфа-Банке безотзывного депозита в белорусских рублях на сумму от 500 рублей
Альфа-Банк

Как выигрывать призы?

Очень просто. Оплачивайте картой Альфа-Банка покупки и выполняйте задания квеста.

В личном кабинете участника отобразится информация о выполненных заданиях и набранных баллах. Минимальная сумма покупки на каждой планете равна одному шансу.

  • Если выполнить не все задания, то в личном кабинете можно обменять баллы на шансы выиграть один из 100 призов по 100 рублей.
  • Если выполнить задания на всех 8-ми планетах, то можно обменять баллы на шансы выиграть 10 000 рублей.
  • Если выполнить не менее 3-х заданий и расплачиваться карточкой Mastercard, то можно обменять баллы на шансы выиграть автомобиль HYUNDAI CRETA.

А 6 февраля 2019 пройдет розыгрыш шансов лототроном. Тогда и определятся победители.

Другие призы можно выиграть просто совершая покупки по карте Альфа-Банка в магазинах-партнерах. Это сертификаты в онлайн-гипермаркетах www.gipermall.by и www.e-dostavka.by, безлимитные абонементы в фитнес-клуб “Адреналин”, ноутбук ACER Extensa, мультиварка Redmond, пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum, погружной блендер Bosh и др.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альфа-Банк запускает квест с ценными призами путешествие по Альфа-Галактике .
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика