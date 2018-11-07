Сотни призов, 10 тыс рублей и автомобиль: белорусам предложили квест с призами

Нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте galaxy.alfabank.by либо в мобильном приложении InSync.
С 8 ноября 2018 по 26 января 2019 выполнить задания на одной из 8-ми планет, используя любую карту Альфа-Банка. 1 BYN=1 балл при расчете дебетовыми картами или 1 BYN=2 балла при расчете кредитками. Если совершать покупки в магазинах-партнерах, то за 1 BYN можно получить 2 балла.
Покупки на сумму от 25 рублей в фитнес-центрах, медицинских центрах
Фитнес-центры «Адреналин»
Планета Электро
18.11.18 – 26.01.19
Покупки в магазинах бытовой техники на сумму от 100 рублей
Электросила
Планета Даймонд
28.11.18 – 26.01.19
Покупки в ювелирных магазинах на сумму от 100 рублей
Белювелирторг
Планета Фэшн
08.12.18 – 26.01.19
Покупки в магазинах одежды и обуви на сумму от 75 рублей
Планета Гурман 5411
18.12.18 – 26.01.19
Покупки в продуктовых супермаркетах и магазинах Duty Free на сумму от 50 рублей
E-dostavka
Gipermall.by
Планета Развлечений
28.12.18 – 26.01.19
Покупки в ресторанах, барах, кафе либо приобретение билетов в кинотеатры, театры, выставки, музеи или парки аттракционов на сумму от 25 рублей
Bycard.by
Планета Холидей
07.01.19 – 26.01.19
Покупка авиа/железнодорожных билетов или оплата проживания в гостиницах, отелях либо оплата туристических услуг на сумму от 300 рублей
buyonline.teztour.by
Планета Сокровищ
17.01.19 – 26.01.19
Открытие в Альфа-Банке безотзывного депозита в белорусских рублях на сумму от 500 рублей
Альфа-Банк
Как выигрывать призы?
Очень просто. Оплачивайте картой Альфа-Банка покупки и выполняйте задания квеста.
В личном кабинете участника отобразится информация о выполненных заданиях и набранных баллах. Минимальная сумма покупки на каждой планете равна одному шансу.
Если выполнить не все задания, то в личном кабинете можно обменять баллы на шансы выиграть один из 100 призов по 100 рублей.
Если выполнить задания на всех 8-ми планетах, то можно обменять баллы на шансы выиграть 10 000 рублей.
Если выполнить не менее 3-х заданий и расплачиваться карточкой Mastercard, то можно обменять баллы на шансы выиграть автомобиль HYUNDAI CRETA.
А 6 февраля 2019 пройдет розыгрыш шансов лототроном. Тогда и определятся победители.
Другие призы можно выиграть просто совершая покупки по карте Альфа-Банка в магазинах-партнерах. Это сертификаты в онлайн-гипермаркетах www.gipermall.by и www.e-dostavka.by, безлимитные абонементы в фитнес-клуб “Адреналин”, ноутбук ACER Extensa, мультиварка Redmond, пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum, погружной блендер Bosh и др.