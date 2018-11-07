

Сотни призов, 10 тыс рублей и автомобиль: белорусам предложили квест с призами

Как участвовать в игре?

Нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте galaxy.alfabank.by либо в мобильном приложении InSync.

С 8 ноября 2018 по 26 января 2019 выполнить задания на одной из 8-ми планет, используя любую карту Альфа-Банка. 1 BYN=1 балл при расчете дебетовыми картами или 1 BYN=2 балла при расчете кредитками. Если совершать покупки в магазинах-партнерах , то за 1 BYN можно получить 2 балла.

Планета Даты Условия Магазины-партнеры Планета ЗОЖ 08.11.18 – 26.01.19 Покупки на сумму от 25 рублей в фитнес-центрах, медицинских центрах Фитнес-центры «Адреналин» Планета Электро 18.11.18 – 26.01.19 Покупки в магазинах бытовой техники на сумму от 100 рублей Электросила Планета Даймонд 28.11.18 – 26.01.19 Покупки в ювелирных магазинах на сумму от 100 рублей Белювелирторг Планета Фэшн 08.12.18 – 26.01.19 Покупки в магазинах одежды и обуви на сумму от 75 рублей Планета Гурман 5411 18.12.18 – 26.01.19 Покупки в продуктовых супермаркетах и магазинах Duty Free на сумму от 50 рублей E-dostavka Gipermall.by Планета Развлечений 28.12.18 – 26.01.19 Покупки в ресторанах, барах, кафе либо приобретение билетов в кинотеатры, театры, выставки, музеи или парки аттракционов на сумму от 25 рублей Bycard.by Планета Холидей 07.01.19 – 26.01.19 Покупка авиа/железнодорожных билетов или оплата проживания в гостиницах, отелях либо оплата туристических услуг на сумму от 300 рублей buyonline.teztour.by Планета Сокровищ 17.01.19 – 26.01.19 Открытие в Альфа-Банке безотзывного депозита в белорусских рублях на сумму от 500 рублей Альфа-Банк

Как выигрывать призы?

Очень просто. Оплачивайте картой Альфа-Банка покупки и выполняйте задания квеста.

В личном кабинете участника отобразится информация о выполненных заданиях и набранных баллах. Минимальная сумма покупки на каждой планете равна одному шансу.

Если выполнить не все задания, то в личном кабинете можно обменять баллы на шансы выиграть один из 100 призов по 100 рублей.

Если выполнить задания на всех 8-ми планетах, то можно обменять баллы на шансы выиграть 10 000 рублей.

Если выполнить не менее 3-х заданий и расплачиваться карточкой Mastercard, то можно обменять баллы на шансы выиграть автомобиль HYUNDAI CRETA.

А 6 февраля 2019 пройдет розыгрыш шансов лототроном. Тогда и определятся победители.