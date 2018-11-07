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Третья AI Conference в Москве: что нового приготовили для гостей организаторы мероприятия
Конференция
Мероприятие соберет экспертов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках конференции выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный интеллект.
Спикеры конференции:
Полный список спикеров –
Демозона
Традиционно в демозоне свои разработки представят отечественные и зарубежные компании. Посетители и участники ивента наладят деловые контакты, познакомятся с новинками в сфере ИИ и увидят, как технологии можно применять на практике.
В этом году в мероприятии в третий раз примет участие лаборатория искусственного интеллекта Mind Simulation. Проект организации – интеллектуальный помощник Ai.Mate, который создан, чтобы усовершенствовать работу Интернета.
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22 ноября компания Smile-Expo проведет в Москве масштабное мероприятие, посвященное технологиям искусственного интеллекта AI Conference.
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