Третья AI Conference в Москве: что нового приготовили для гостей организаторы мероприятия





Конференция

Мероприятие соберет экспертов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках конференции выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили искусственный интеллект.

Спикеры конференции:

Инженер машинного обучения в Nvidia – Владимир Иванов. Эксперт расскажет о Reinforcement Learning (RL) – он сравнит RL с supervised и unsupervised learning и представит примеры, как используются технологии.

Игорь Волжанин – глава в компании DataSine. Специалист проанализирует, как психология позволяет выстраивать маркетинг, основанный на доверии. Он расскажет о влиянии психологии на конверсию в маркетинге и представит бизнес-кейсы своей компании.

Денис Афанасьев – генеральный директор CleverDATA. Спикер поделится трендами рынка аудиторных данных и расскажет, какую роль машинное обучение играет в маркетинговых коммуникациях. Эксперт сравнит рынок данных в России и других странах и поделится кейсами по внедрению машинного обучения.

Сергей Юдовский – генеральный директор «Центра роботизации и искусственного интеллекта». Он расскажет посетителям, как AI и RPA влияют на экономику будущего. Спикер объяснит, что такое экономика профицита, и расскажет о преимуществах робототехники.

Полный список спикеров – на сайте мероприятия .

Демозона

Традиционно в демозоне свои разработки представят отечественные и зарубежные компании. Посетители и участники ивента наладят деловые контакты, познакомятся с новинками в сфере ИИ и увидят, как технологии можно применять на практике.

В этом году в мероприятии в третий раз примет участие лаборатория искусственного интеллекта Mind Simulation. Проект организации – интеллектуальный помощник Ai.Mate, который создан, чтобы усовершенствовать работу Интернета.