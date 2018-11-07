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37-летняя безбилетница напала на контролёра в Барановичах
Новости Беларуси. За нападение на контролера в Барановичах на женщину заведено уголовное дело.
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Происшествие случилось тридцатого октября на остановке у автовокзала. Одна из пассажирок оказалась без проездного документа. Женщину вывели из автобуса, она отказалась платить штраф, а затем набросилась на контролера – толкнула ее, ударила кулаком и сумкой по лицу, начала выкручивать руки.
На место инцидента приехали правоохранители. Только они смогли успокоить безбилетницу.
В отношении 37-летней жительницы Минска возбуждено уголовное дело «Насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности».
Контролеры рассказывали нам о своей работе и психологии «зайцев».
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Новости Беларуси. За нападение на контролера в Барановичах на женщину заведено уголовное дело. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя...
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