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37-летняя безбилетница напала на контролёра в Барановичах

08.11.2018 19:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За нападение на контролера в Барановичах на женщину заведено уголовное дело.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Барановичского ГОВД Анастасию Гурскую, минчанка набросилась с кулаками на контролера.

Происшествие случилось тридцатого октября на остановке у автовокзала. Одна из пассажирок оказалась без проездного документа. Женщину вывели из автобуса, она отказалась платить штраф, а затем набросилась на контролера – толкнула ее, ударила кулаком и сумкой по лицу, начала выкручивать руки.

На место инцидента приехали правоохранители. Только они смогли успокоить безбилетницу.

В отношении 37-летней жительницы Минска возбуждено уголовное дело «Насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности».

Контролеры рассказывали нам о своей работе и психологии «зайцев».

«Перелом был, синяки на лице, люди кусаются очень часто» (здесь подробнее).
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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. За нападение на контролера в Барановичах на женщину заведено уголовное дело. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя...
 
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