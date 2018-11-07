Деньги на новый комплекс «Гродно Азот» возьмут у китайцев или России

Напомним, что в этом году по итогам совещания у президента Беларуси было решено построить в Гродно новый азотный комплекс, который будет отличаться более высокой эффективностью по сравнению с действующим, а также модернизировать старый.





пресс-служба правительства. Строительство нового комплекса оценивается в сумму более миллиарда долларов. Игорь Ляшенко заявил, что около 250 млн. или порядка 15% суммы вложит ОАО «Гродно Азот». Также рассматривается два варианта привлечения кредитов. Один из них — китайская кредитная линия. Альтернативой могут стать средства от консорциума беларусских и российских банков, передаетправительства.





ОАО «Гродно Азот» до конца года построит цех азотной кислоты мощностью 1200 т в сутки до конца года. Параллельно ведется реконструкция действующего производства жидких удобрений КАС.





Объем производства КАС вырастет до 1,2 млн. т в год. «Гродно Азот» сможет отгружать ежесуточно до 3500 т жидкий удобрений. Ожидается, что выручка цеха увеличится на 200 млн. долларов.