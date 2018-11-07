Имя нового генсека ОДКБ назовут 6 декабря, им может стать белорус

В начале декабря Санкт-Петербург примет саммит стран-участниц ОДКБ, там и назовут имя нового генсека. Пока исполняющим обязанности главы Организации будет выполнять Валерий Семериков, ранее занимавший должность заместителя генерального секретаря.

"Условились главы государств и правительств принять соответствующее окончательное решение 6 декабря в Санкт-Петербурге", - сообщил журналистам Песков.





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генсеком ОДКБ может быть назначен госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась , однако МИД республики позже отметил, что официального подтверждения этому нет. Но президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня тонко намекнул на то, что ОДКБ может возглавить представитель Беларуси. Ранее появилась информация о том, что, однако МИД республики позже отметил, что официального подтверждения этому нет. Но президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня тонко намекнул на то, что ОДКБ может возглавить представитель Беларуси.





"У нас по уставу по алфавиту после Армении идет Беларусь... нужен нормальный действующий генеральный секретарь, следующей белорусской стороны", - ответил Назарбаев на вопрос о новом генсеке ОДКБ.





Пост генсека до недавнего времени занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, однако он был отправлен в отставку. Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя - речь о разгоне акции протеста 2008 года.





В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.



