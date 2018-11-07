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Имя нового генсека ОДКБ назовут 6 декабря, им может стать белорус
Главы государств и правительств стран-участниц решили подождать до декабрьского саммита, до этого времени исполнять обязанности генсека будет Валерий Семериков.
Решение по кандидатуре нового генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будят принято 6 декабря, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает
В начале декабря Санкт-Петербург примет саммит стран-участниц ОДКБ, там и назовут имя нового генсека. Пока исполняющим обязанности главы Организации будет выполнять Валерий Семериков, ранее занимавший должность заместителя генерального секретаря.
"Условились главы государств и правительств принять соответствующее окончательное решение 6 декабря в Санкт-Петербурге", - сообщил журналистам Песков.
Ранее появилась информация о том, что
"У нас по уставу по алфавиту после Армении идет Беларусь... нужен нормальный действующий генеральный секретарь, следующей белорусской стороны", - ответил Назарбаев на вопрос о новом генсеке ОДКБ.
Пост генсека до недавнего времени занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, однако он был отправлен в отставку. Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя - речь о разгоне акции протеста 2008 года.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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Главы государств и правительств стран-участниц решили подождать до декабрьского саммита, до этого времени исполнять обязанности генсека будет Валерий Семериков.
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