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Глава ФСБ РФ: Боевики перемещаются в северные провинции Афганистана, растет угроза их прорыва в страны Центральной Азии

08.11.2018 19:20 — Разное | Партизан  
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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы фиксируют перемещение боевиков под видом беженцев и трудовых мигрантов в страны исхода, в Европу, Северную Африку и Юго-Восточную Азию, передает ТАСС.

«Часть бандитов направляется в северные провинции Афганистана, в связи с чем растет угроза их вооруженного прорыва в страны Центрально-Азиатского региона», - отметил он, выступая на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

«На текущий момент террористы выбиты из большинства своих опорных баз в населенных пунктах, понесли значительные ресурсные потери и поэтому вынуждены менять тактику, изыскивают новые возможности, формы и методы продолжения своей кровавой деятельности. Отказавшись от стратегии захвата и удерживания территорий вооруженным путем, главари МТО «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» и других афиллированных с ними террористических структур, сделали ставку на расширении географии своего присутствия в ранее благополучных в антитеррористическом отношении государствах», - сказал он.

Бортников добавил, что жены и вдовы участников террористических организаций массово возвращаются по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов.

«Отмечается рост масштабов возвращения по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов жен и вдов участников террористических структур, в том числе с малолетними детьми. Для нас с вами не является секретом, что указанная категория лиц все чаще используется главарями МТО в качестве вербовщиков, террористов-смертников либо исполнителей терактов, а также связников», - сказал Бортников.


Он отметил, что лидеры международных террористических организаций в качестве своего главного инструмента используют иностранных боевиков-террористов. По словам Бортникова, компетентные органы многих стран мира пресекают попытки пересечения боевиками государственных границ по поддельным документам граждан Европы и СНГ. Для пересечения границ террористы используют переделанные паспорта, ранее принадлежавшие погибшим боевикам и членам их семей, либо были утеряны или целенаправленно переданы для использования боевикам.

«Принимаемые в последнее время многими государствами системные антитеррористические меры, существенная активизация деятельности спецслужб и правоохранительных органов на этом направлении привели к уменьшению притока в МТО новобранцев и ограничили возможности для передвижения иностранных боевиков-территористов», - отметил глава ФСБ.
Подробнее: ca-news.org/news:1479974?f=cp

 
 
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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы фиксируют перемещение боевиков под видом беженцев и трудовых мигрантов в страны исхода, в Европу,...
 
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