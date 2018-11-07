Глава ФСБ РФ: Боевики перемещаются в северные провинции Афганистана, растет угроза их прорыва в страны Центральной Азии

«Часть бандитов направляется в северные провинции Афганистана, в связи с чем растет угроза их вооруженного прорыва в страны Центрально-Азиатского региона», - отметил он, выступая на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.





«На текущий момент террористы выбиты из большинства своих опорных баз в населенных пунктах, понесли значительные ресурсные потери и поэтому вынуждены менять тактику, изыскивают новые возможности, формы и методы продолжения своей кровавой деятельности. Отказавшись от стратегии захвата и удерживания территорий вооруженным путем, главари МТО «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» и других афиллированных с ними террористических структур, сделали ставку на расширении географии своего присутствия в ранее благополучных в антитеррористическом отношении государствах», - сказал он.





Бортников добавил, что жены и вдовы участников террористических организаций массово возвращаются по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов.





«Отмечается рост масштабов возвращения по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов жен и вдов участников террористических структур, в том числе с малолетними детьми. Для нас с вами не является секретом, что указанная категория лиц все чаще используется главарями МТО в качестве вербовщиков, террористов-смертников либо исполнителей терактов, а также связников», - сказал Бортников.









Он отметил, что лидеры международных террористических организаций в качестве своего главного инструмента используют иностранных боевиков-террористов. По словам Бортникова, компетентные органы многих стран мира пресекают попытки пересечения боевиками государственных границ по поддельным документам граждан Европы и СНГ. Для пересечения границ террористы используют переделанные паспорта, ранее принадлежавшие погибшим боевикам и членам их семей, либо были утеряны или целенаправленно переданы для использования боевикам.





«Принимаемые в последнее время многими государствами системные антитеррористические меры, существенная активизация деятельности спецслужб и правоохранительных органов на этом направлении привели к уменьшению притока в МТО новобранцев и ограничили возможности для передвижения иностранных боевиков-территористов», - отметил глава ФСБ.

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