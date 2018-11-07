Горбачев против новой холодной войны









Об этом пишет РИА Новости.





В четверг Горбачев пришел на российскую премьеру документального фильма о себе, созданного немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером. Премьера ленты «Знакомьтесь, Горбачев» проходит в четверг в столичном кинотеатре IMAX Киносфера.





Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко перед началом показа по просьбе бывшего советского лидера зачитал его обращение к создателям фильма и зрителям.





«Сейчас мы видим попытки все это обратить вспять, отбросить мир в прошлое. И самая большая опасность - возвращение к конфронтации, начало новой гонки вооружений. Уже говорят о ядерной войне так, как будто это что-то вполне допустимое, к ней готовятся, обсуждают сценарии. Дальше, как говорится, ехать некуда», - пишет Горбачев.





Политик подчеркнул, что с таким положением дел нельзя мириться.





«Нельзя опускать руки. Я верю, что новую холодную войну можно остановить, и буду все для этого делать», - заявил экс-президент.