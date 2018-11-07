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Журналисту Deutsche Welle предъявили обвинение по "делу БЕЛТА"

08.11.2018 18:59 — Разное | Партизан  
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Корреспондента Deutsche Welle в Минске Павлюка Быковского обвинили в незаконном доступе к платной подписке госагентства "Белта". Ему предъявлен иск на сумму в 2 тысячи евро.

Белорусские органы юстиции в четверг, 8 ноября, предъявили обвинение минскому корреспонденту русской редакции Deutsche Welle (DW) Павлюку Быковскому. Его обвинили в "несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной или личной заинтересованности", а именно в незаконном доступе к платной подписке госагентства "БелТА".

Допрос в Следственном комитете продолжался полтора часа. С Быковского взята подписка о невыезде и "надлежащем поведении". Ему предъявлен иск в размере 4 тысяч белорусских рублей (более 1,5 тысячи евро), сообщил журналист DW.  


Такое же обвинение по второй части 349-й статьи Уголовного кодекса Беларуси в четверг было также предъявлено главному редактору агентства БелаПАН Ирине Левшиной. По словам журналистки, от нее потребовали возместить "более 12 тысяч рублей".

В данных случаях речь идет о так называемом "деле БелТА". В начале августа нынешнего года в офисе крупнейшего белорусского ресурса Tut.by, информационного ресурса БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. СК Беларуси задержал и допросил около 20 человек, в том числе корреспондента DW Павлюка Быковского. Журналистов подозревали в незаконном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА". Как утверждает МВД, в 2017 и 2018 годах без ведома и согласия госагентства совершено более 15 тысяч подключений к информации, хранящейся в его компьютерной системе.

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондента Deutsche Welle в Минске Павлюка Быковского обвинили в незаконном доступе к платной подписке госагентства "Белта". Ему предъявлен иск на сумму в 2 тысячи...
 
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