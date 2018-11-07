Приглашаем на семинар

В рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси (12.11.2018-18.11.2018) Центром поддержки предпринимательства, созданного на базе УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» совместно с государственными службами Ивацевичского района, представителями Совета по развитию предпринимательства при Ивацевичском районном исполнительном комитете будет проведен семинар на тему «Основы предпринимательства для начинающих предпринимателей».

Мероприятие состоится 14 ноября в 10.00 по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Механизаторов, д. 7, конференц-зал – каб. 306 (здание УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производ ства»).

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

- нормативно-правовая база действующего законодательства Республики Беларусь;

- системы налогообложения;

- оплата труда, охрана труда;

- оплата страховых взносов;

- организация бухгалтерского учета.

Участие в семинаре – бесплатное.

Регистрация участников – 14.11.2018 с 9.30.