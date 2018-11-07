|
Приглашаем на семинар
08.11.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
В рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси (12.11.2018-18.11.2018) Центром поддержки предпринимательства, созданного на базе УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» совместно с государственными службами Ивацевичского района, представителями Совета по развитию предпринимательства при Ивацевичском районном исполнительном комитете будет проведен семинар на тему «Основы предпринимательства для начинающих предпринимателей».
Мероприятие состоится 14 ноября в 10.00 по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Механизаторов, д. 7, конференц-зал – каб. 306 (здание УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»).
Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
- нормативно-правовая база действующего законодательства Республики Беларусь;
- системы налогообложения;
- оплата труда, охрана труда;
- оплата страховых взносов;
- организация бухгалтерского учета.
Участие в семинаре – бесплатное.
Регистрация участников – 14.11.2018 с 9.30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси (12.11.2018-18.11.2018) Центром поддержки предпринимательства, созданного на базе УО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)