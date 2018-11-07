|
Департамент охраны одним из первых подключился к акции по высадке деревьев в Бресте
08.11.2018 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Сотрудники Брестского областного управления Департамента охраны в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» высадили саженцы хвойных деревьев.
Как пояснил начальник Брестского областного управления Департамента охраны полковник милиции Олег Самосюк, данное мероприятие было согласовано с руководством города Бреста.
В результате территорию вдоль административного здания украсили декоративные растения.
Данное мероприятие – пример бережного отношения к природе, активного участия в общественной жизни города, а также в подготовке к празднованию 1000-летнего юбилея.
Фото: Брестское областное управление
Департамента охраны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Брестского областного управления Департамента охраны в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» высадили саженцы хвойных деревьев. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)