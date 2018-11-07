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Департамент охраны одним из первых подключился к акции по высадке деревьев в Бресте

08.11.2018 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сотрудники Брестского областного управления Департамента охраны в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» высадили саженцы хвойных деревьев. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60448.php

Департамент охраны одним из первых подключился к акции по высадке деревьев в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60448.php

Департамент охраны одним из первых подключился к акции по высадке деревьев в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60448.php

Департамент охраны одним из первых подключился к акции по высадке деревьев в Бресте

Как пояснил начальник Брестского областного управления Департамента охраны полковник милиции Олег Самосюк, данное мероприятие было согласовано с руководством города Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60448.php

Департамент охраны одним из первых подключился к акции по высадке деревьев в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60448.php

Департамент охраны одним из первых подключился к акции по высадке деревьев в Бресте

В результате территорию вдоль административного здания украсили декоративные растения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60448.php

Департамент охраны одним из первых подключился к акции по высадке деревьев в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60448.php

Департамент охраны одним из первых подключился к акции по высадке деревьев в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60448.php

Департамент охраны одним из первых подключился к акции по высадке деревьев в Бресте

Данное мероприятие – пример бережного отношения к природе, активного участия в общественной жизни города, а также в подготовке к празднованию 1000-летнего юбилея.

 

Фото: Брестское областное управление

Департамента охраны

 
Теги: Брест
 
 
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Сотрудники Брестского областного управления Департамента охраны в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» высадили саженцы хвойных деревьев. Как...
 
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