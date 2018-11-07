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Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста

08.11.2018 21:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Движение души. Международный день пианиста отмечают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста

Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста

На сцене Белгосфилармонии – лучшие музыканты страны. Изюминка вечера – игра в шесть рук на одном рояле. В завораживающем исполнении пианисты представляют пьесы Сергея Рахманинова «Вальс» и «Романс».

Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста

Кульминацией фортепьянного концерта будет слияние двух видов искусств: музыки и танца. А вот на десерт организаторы подготовили романтическую композицию в исполнении белорусской скрипачки и экзотические песни от китайской вокалистки.

Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста

Александр Поляков, пианист, лауреат международных конкурсов:
День пианиста очень яркий праздник, так как пианистов очень много. Это много ярких имен. Особенно эти имена заискрили в независимой Беларуси после 90-х.

Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста

Накануне концерта в Малом зале прошёл бесплатный семинар для практикующих музыкантов. Мастер-класс провел Денис Рутгерс – один из самых авторитетных преподавателей по классу фортепьяно в СНГ.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Движение души. Международный день пианиста отмечают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Белгосфилармонии –...
 
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