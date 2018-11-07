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Белорусские полярники отправились в Антарктиду
Новости Беларуси. Первая часть группы белорусских полярников продолжает свой 10-дневный путь в Антарктиду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция готовится отправиться из Стамбула в Кейптаун и уже оттуда – на белорусскую антарктическую станцию. Прибытие запланировано на 15 ноября.
Вторая часть группы вылетит из Минска в начале декабря, но именно её участники вместе с российскими коллегами доставят на Южный полюс рекордное количество груза, необходимого для строительства белорусской станции «Гора Вечерняя». А это свыше 100 тонн.
Главная задача нынешней полугодовой экспедиции – развитие инфраструктуры отечественной станции.
Алексей Гайдашов, руководитель Белорусской антарктической экспедиции:
Белорусским полярникам предстоит трудиться не только над введением в эксплуатацию второго объекта белорусской антарктической станции, но и над её будущим энергетическим сердцем. В перспективе это обеспечит безопасность и жизнедеятельность белорусских полярников в Антарктиде.
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Белорусские полярники отправились в Антарктиду
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Новости Беларуси. Первая часть группы белорусских полярников продолжает свой 10-дневный путь в Антарктиду, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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