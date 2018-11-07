|
«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны
Весь быт партизан был обставлен на этом небольшом клочке леса.
Еду добывали, в основном, здесь же, в лесу – ягоды, грибы, орехи и травы.
Из домашнего скота в этом соединении держали лишь несколько коров – молоко полагалось только детям и раненым, а вот дикого зверя в округе было совсем мало.
Женщина:
Пожалуй, самые основные блюда в меню партизан – лепешки с крапивой и чай на травах.
Женщина:
Время здесь словно застыло. На столах – самая простая домашняя утварь, скудные медикаменты для раненых.
Таким был суровый быт народных мстителей. Керосиновые лампы, котелки, гармонь.
Место уникальное, с особой атмосферой. Немцы не раз пытались добраться вглубь бескрайних лесов. Но все попытки были безуспешными.
В боевом отряде лагеря находились полторы сотни человек.
Но те, кто ходил на задания, это – лишь малая часть. Остальные строили, готовили и лечили больных. Здесь же, в лесу, дети учились писать и читать.
В партизанском соединении жили и целыми семьями. Насчитывалось несколько десятков детей.
Вместо бумаги использовали бересту и вражеские листовки, а вместо чернил – сок черники и винограда.
Новости по теме
По каким законам жили партизаны в годы оккупации? Анонс специального репортажа «Партизанский край» на СТВ
Не вытеснить из памяти никогда. В Беларуси презентовали англоязычную книгу–воспоминание узников Минского гетто
‡агрузка...
Белорусские полярники отправились в Антарктиду
Новости экономики за 08.11.2018
Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане
«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ
«Верим, что БАТЭ сыграет на 100 %». Что говорят болельщики перед матчем БАТЭ – «Челси»
«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища
Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане
Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весь быт партизан был обставлен на этом небольшом клочке леса. Буданы, землянки и домики из брёвен. Еду добывали, в основном, здесь же, в лесу – ягоды, грибы,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)