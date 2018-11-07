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Новости экономики за 08.11.2018

08.11.2018 20:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На выставке импорта в Шанхае успешно прошёл белорусско-китайский деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевой темой встречи стало наращивание экспорта товаров и услуг на рынок КНР.

Новости экономики за 08.11.2018

Руководители министерств, концернов, индустриального парка «Великий камень» и около 80 белорусских предприятий вместе с китайскими партнёрами обсудили пути и методы продвижения белорусских товаров на рынок Поднебесной. Стоит отметить, что к форуму белорусские экспоненты подошли с хорошими результатами. За несколько дней работы выставки уже подписано более 15 контрактов и различных соглашений на несколько десятков миллионов долларов.

БОЛЬШЕ ВЫБОРА

Новости экономики за 08.11.2018

В Беларусь пришла ещё одна крупная платёжная система. В предприятиях торговли и сервиса появилась возможность рассчитываться картами китайской UnionPay. Пока, правда, не везде. Работа по подключению банкоматов и терминалов активно продолжается. Завершить её планируется к концу 2019 года. UnionPay – национальная платёжная система Китая. Создана была в 2012 году. Сейчас сеть приёма карт насчитывает около 170 стран и регионов.

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

Новости экономики за 08.11.2018

В Беларуси успешно проведена первая международная сделка с использованием технологии блокчейн. Австрийский банк, Мозырский НПЗ и крупная российская компания воспользовались блокчейн платформой для создания банковской гарантии. Использование технологии в подобных сделках позволяет упростить документооборот, а также ускорить проведение расчетов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Новости экономики за 08.11.2018

Новополоцк – город, в котором доступность покупки квартиры одна из самых высоких в Беларуси. Цены на жильё здесь относительно низкие, а уровень доходов населения высокий. Благодаря такому соотношению, квадратный метр стоит примерно 90 % средней по городу заработной платы. Подобная ситуация встречается в ещё одном центре нефтепереработки – Мозыре. В других белорусских городах цена квадрата, как правило, на 20-30 % выше средней зарплаты.

МОНЕТНОЕ СОЗВЕЗДИЕ

Новости экономики за 08.11.2018

Памятные монеты Национального банка Беларуси в очередной раз стали призёрами международного конкурса «Монетное созвездие». Монета «Шлях Скарыны. Прага» заняла второе место в номинации «Серебряная монета года», а «Год собаки» серии «Китайский календарь» стала третьей в номинации «Сувенирная монета». В этом году более 40 участников из 26 государств, представили 220 памятных монет. Этот конкурс считается наиболее престижным в нумизматических кругах. Памятные монеты Нацбанка Беларуси неоднократно становились его призёрами и даже победителями.
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Новости Беларуси. На выставке импорта в Шанхае успешно прошёл белорусско-китайский деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевой темой...
 
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