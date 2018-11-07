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Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане

08.11.2018 20:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция, информационная безопасность. Что может военно-политический блок в качестве «щита Евразии» противопоставить новым геополитическим вызовам? И как реагировать на стремительно меняющуюся реальность? Так кратко будет звучать лейтмотив переговоров на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане

Еще до начала встречи глав государств, вопросы безопасности обсуждали на совместном заседании министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане

За круглым столом участники совещания обсудили больше двух десятков вопросов. 15 из них вынесли для разговора на высшем уровне. Среди подписанных документов – договорённости о мерах в отношении лиц, которые воевали на стороне террористов, о составе воинских контингентов и формирований спецназа Коллективных сил оперативного реагирования.

Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане

Говорили и о военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, на уровне министров обороны и иностранных дел, секретарей Совбезов прошла церемония передачи председательства в организации от Казахстана к Кыргызстану.

Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане


Нурсултан Назарбаев высоких гостей принимал во дворце Независимости Казахстана. Для участия в сессии Совета коллективной безопасности в Астану прибыл Александр Лукашенко. За столом переговоров также президенты России, Кыргызстана, Таджикистана. Армения представлена исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном

Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане

Терроризм, организованная преступность, наркотрафик, незаконная миграция, киберпреступность. Современные угрозы – трансграничны, и эффективно бороться с ними можно, только объединяя усилия. В таких условиях значимость коллективной безопасности возрастает. «Щит Евразии» – не пустые слова. Но залог спокойствия – регулярные тренировки. Проходят они как минимум раз в год, нынешней осенью прошли совместные оперативно–стратегические учения «Боевое братство–2018». Плечом к плечу работают и силовики. Только в 2018 году совместными усилиями изъяли пять тонн наркотиков.

Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане

Результат многочасовых переговоров на высшем уровне – реальные решения по самым важным проблемам безопасности в Евразии. Подписано порядка двух десятков документов. Так, в ОДКБ оформили статусы наблюдателя и партнера организации. Принято решение о положении о Центре кризисного регулирования ОДКБ. Договорились о плане действий государств по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции до 2025 года.

Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане

Общая численности населения стран ОДКБ около 200 миллионов человек. Задача государств – защитить и создать мирные условия буквально для каждого. Здравый смысл и ответственность за глобальную и региональную, и международную безопасность требуют объединения усилий стран-участниц коллективного договора.

Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане

И, что важно для Беларуси: в ОДКБ понимают и активно внедряют практические наработки нашей страны в сфере безопасности. Беларусь традиционно делает акцент на бесконфликтной дипломатии, но порох, все же нужно держать сухим.
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Новости Беларуси. Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция, информационная безопасность. Что может военно-политический блок в качестве...
 
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