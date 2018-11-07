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Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане
Новости Беларуси. Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция, информационная безопасность. Что может военно-политический блок в качестве «щита Евразии» противопоставить новым геополитическим вызовам? И как реагировать на стремительно меняющуюся реальность? Так кратко будет звучать лейтмотив переговоров на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще до начала встречи глав государств, вопросы безопасности обсуждали на совместном заседании министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
За круглым столом участники совещания обсудили больше двух десятков вопросов. 15 из них вынесли для разговора на высшем уровне. Среди подписанных документов – договорённости о мерах в отношении лиц, которые воевали на стороне террористов, о составе воинских контингентов и формирований спецназа Коллективных сил оперативного реагирования.
Говорили и о военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, на уровне министров обороны и иностранных дел, секретарей Совбезов прошла церемония передачи председательства в организации от Казахстана к Кыргызстану.
Результат многочасовых переговоров на высшем уровне – реальные решения по самым важным проблемам безопасности в Евразии. Подписано порядка двух десятков документов. Так, в ОДКБ оформили статусы наблюдателя и партнера организации. Принято решение о положении о Центре кризисного регулирования ОДКБ. Договорились о плане действий государств по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции до 2025 года.
Общая численности населения стран ОДКБ около 200 миллионов человек. Задача государств – защитить и создать мирные условия буквально для каждого. Здравый смысл и ответственность за глобальную и региональную, и международную безопасность требуют объединения усилий стран-участниц коллективного договора.
И, что важно для Беларуси: в ОДКБ понимают и активно внедряют практические наработки нашей страны в сфере безопасности. Беларусь традиционно делает акцент на бесконфликтной дипломатии, но порох, все же нужно держать сухим.
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Новости Беларуси. Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция, информационная безопасность. Что может военно-политический блок в качестве...
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