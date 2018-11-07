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«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

08.11.2018 20:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Футбольные болельщики в нетерпении, менее чем через полтора часа на «Борисов-арене» раздастся стартовый свисток в матче БАТЭ и «Челси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Лондонский гранд в нынешнем сезоне непобедим. В составе английской команды в Беларусь приехали два действующих чемпиона мира, самый дорогой вратарь планеты и один из самых ярких тренеров современного футбола. 

«Верим, что БАТЭ сыграет на 100 %». Что говорят болельщики перед матчем БАТЭ – «Челси»

«Челси» нынче в тренде. И речь не о модном фасоне ботинок. Футбольный «Челси» стал главным для белорусских болельщиков трендом нынешней евроосени. Билетные пакеты на матчи БАТЭ порой скупали целиком только ради матча с аристократами. Синие футболки в фан-шопах расходились, как никогда быстро.

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Елена Антропова, директор магазина экипировки:
На данный момент у нас нет шапок, они все раскупились, потому что погода холодная. Шарфики также раскупили. Маечки тоже хорошо ушли, но именно теплые вещи – перчатки, шапки, шарфы – это все раскупилось.

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Болельщики английских клубов, по наблюдениям Елены, самые патриотичные, цветам родного клуба не изменят никогда. Виталий Волович, 15 лет назад влюбившись в аристократичный синий, верен своей футбольной страсти до сих пор. Более того, сейчас он руководитель официальной фан-группы «Челси» в Беларуси.

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Виталий Волович, руководитель фан-клуба ФК «Челси» в Беларуси:
Когда узнал результат жеребьевки, я взялся за голову, потому что понимал, что начнется. Очень много работы проделано, но я хочу сказать, что не я один занимался данным мероприятием. У нас есть совет клуба, все было организовано на данный момент хорошо.

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Если для организаторов приезд «Челси» определенная головная боль, то вот для простых болельщиков – это праздник и внеплановый выходной. Ни рабочий день, ни география не мешают настоящему фанату. Увидеть легендарный клуб есть шанс далеко не у каждого, и упускать его для болельщика – непозволительно.

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Юрий Нужненко, болельщик ФК «Челси» (Санкт-Петербург):
Мы приехали из Санкт-Петербурга, из России и очень рады побывать в Минске. Что бросается в глаза – это чистота вашего города. Отличный город, просто сказка.

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

У приезжих журналистов оценить красоту Минска времени нет, рабочий процесс расписан по минутам. The Times, The Guardian, The Daily Telegraph, The Independent... Все главные британские издания не оставили без внимания матч БАТЭ и «Челси», 11 корреспондентов крупнейших британских газет в Беларуси – интерес с обеих сторон огромный, именно в Борисове «Челси» может оформить выход в плей-офф. Но легко точно не будет.

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Саймон Джонсон, журналист «Evening Standart» (Лондон):
Помню, как был здесь 10 лет назад, когда играли сборная Беларуси и Англии на отборе к чемпионату мира. Теперь этот стадион совсем другой, он новый.

Конечно, самый известный для меня футболист – Александр Глеб. Он удивительный игрок, который хорошо выступал под руководством Венгера. Его хорошо помнят в Англии и узнают. Борисовский БАТЭ имеет репутацию в футболе. «Челси» серьезно настраивается на игру и выставляет на этот матч топовых игроков. Просто не будет.

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Полузащитник «Челси» Калум Хадсон-Одои наверняка запомнит свой визит в Минск, именно в Беларуси он встретил свое 18-летие и рассчитывает на подарок от главного тренера в качестве игрового времени. Выйдет на газон «Борисов-Арены» и главная звезда «Челси» Эден Азар. Игроки вовсю делятся моментами минской жизни в соцсетях.

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ

Приземлившись накануне в Минске, футболисты сетовали на прохладную погоду, в Лондоне в эти дни около 14 градусов. На стадионе в Борисове точно будет жара.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Футбольные болельщики в нетерпении, менее чем через полтора часа на «Борисов-арене» раздастся стартовый свисток в матче БАТЭ и «Челси», сообщили...
 
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