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Российско-белорусский бизнесмен Рыболовлев оставил без ответа 600 вопросов

08.11.2018 20:34 — Разное | Партизан  
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Миллиардер считает свое задержание неправомерным.



Задержанному в Монако олигарху Дмитрию Рыболовлеву было задано порядка 600 вопросов в ходе допроса, сообщает газета «Нис матер».

Однако, по информации издания, Рыболовлев отказался на них отвечать. По его словам, он не согласен с правомерностью своего задержания, а также с результатами экспертизы сотового телефона его адвоката Татьяны Бершеды.

Как ранее писала «Преступная Россия», экс-владелец «Уралкалия» был помещен под арест властями Монако, однако после истечения срока допустимого задержания в рамках предварительного следствия бизнесмен был отпущен. Подписку о невыезде он не давал и при желании может покинуть княжество.

Следователи Монако инкриминируют миллиардеру коррупцию и влияние на сотрудников госорганов страны, которые вели расследование по делу о мошенничестве против арт-дилера Ива Бувье.

В 2015 году российский миллиардер заявил, что Бувье продал ему 37 картин Пикассо, Моне и других известных художников за 2 млрд долларов, когда они на самом деле якобы стоили на миллиард меньше. Об этом рассказала переводчица Рыболовлева Таня Раппо, с которой Бувье якобы поделился выручкой. Адвокат Татьяна Бершеда записала разговор на диктофон телефона и отдала запись полиции.

Раппо заявила, что была не предупреждена о записи разговора и теперь настаивает на нарушении тайны частной жизни, Рыболовлева же она обвинила в подкупе сотрудников полиции и судебных органов. 

 
 
Ссылка на источник 24
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Миллиардер считает свое задержание неправомерным.
 
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