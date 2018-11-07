Российско-белорусский бизнесмен Рыболовлев оставил без ответа 600 вопросов









Задержанному в Монако олигарху Дмитрию Рыболовлеву было задано порядка 600 вопросов в ходе допроса, сообщает газета «Нис матер».





Однако, по информации издания, Рыболовлев отказался на них отвечать. По его словам, он не согласен с правомерностью своего задержания, а также с результатами экспертизы сотового телефона его адвоката Татьяны Бершеды.





Как ранее писала «Преступная Россия», экс-владелец «Уралкалия» был помещен под арест властями Монако, однако после истечения срока допустимого задержания в рамках предварительного следствия бизнесмен был отпущен. Подписку о невыезде он не давал и при желании может покинуть княжество.





Следователи Монако инкриминируют миллиардеру коррупцию и влияние на сотрудников госорганов страны, которые вели расследование по делу о мошенничестве против арт-дилера Ива Бувье.





В 2015 году российский миллиардер заявил, что Бувье продал ему 37 картин Пикассо, Моне и других известных художников за 2 млрд долларов, когда они на самом деле якобы стоили на миллиард меньше. Об этом рассказала переводчица Рыболовлева Таня Раппо, с которой Бувье якобы поделился выручкой. Адвокат Татьяна Бершеда записала разговор на диктофон телефона и отдала запись полиции.





Раппо заявила, что была не предупреждена о записи разговора и теперь настаивает на нарушении тайны частной жизни, Рыболовлева же она обвинила в подкупе сотрудников полиции и судебных органов.