Геннадий Федынич: Дело профсоюзов» получит продолжение. Правительство готово?

«Фамилии судей коллегии Мингорсуда узнаем только на процессе»





– 9 ноября коллегия Мингорсуда рассмотрит апелляционную жалобу на приговор. Надежда на пересмотр приговора осталась?





– Как говорят, надежда умирает последней. Но никаких иллюзий на пересмотр дела или на его отмену мы не питаем: дело политически мотивировано, и для его прекращения нужно политическое решение.





Мы с Игорем Комликом, наши адвокаты подали жалобы в апелляционную инстанцию: никаких прямых доказательств нашей вины нет, суд проигнорировал международные правовые нормы, взятые на себя Беларусью, и построил свое обвинение на фейковых копиях документов, которые и легализовал, чем создал прецедент, достаточно опасный для всех граждан Беларуси. Даже фамилии судей Мингорсуда мы узнаем только 9 ноября на процессе.





– Пройдете все судебные инстанции в Беларуси или остановитесь на Мингорсуде – решение все равно вступит в законную силу?





– Мы сознательно пройдем все национальные судебные инстанции – вплоть до Верховного суда. Мы должны показать, что политический процесс решается только политическим способом – здесь нет никакой экономики, никаких налогов, а мы не бизнесмены.





– Уже определись, куда и кем устроитесь на работу: чтобы иметь возможность выплачивать «ущерб» и возвращаться вовремя домой, на «химию»?





– Я серьезно об этом еще не думал. После апелляционного суда состоится экстренное заседание президиума, который соберет Совет профсоюза: он и определит, в какой ипостаси Федынич Геннадий Федорович может быть полезен сегодня профсоюзу. Будет соответствующее решение суда – мы вынуждены на него реагировать.









«Жена и теща до сих пор ходят по врачам»





– Какой ценой судебный процесс дался неглавным фигурантам дела: детям, жене, теще?





– Вся семья переживает до сих пор. Дети – помоложе, все происходящее им дается немного легче. Жена и теща до сих пор ходят по врачам: для них, совершенно неполитизированных людей, весь процесс – сильный стресс. А для 84-летней тещи, которая прожила д гую и тяжелую жизнь, все происходящее – дико, непонятно и даже противно.





Жена – надо отдать ей должное – полностью обеспечивает мои тылы: вся забота о семье легла на ее плечи, за что я ей благодарен.





– На какое «имущество» государство уже положило глаз?





– Не государство, а суды. Суд первой инстанции снял арест с офиса, с тещиной дачи, легковых машин, телевизоров и микроволновки. Но выставил штрафы, которые с учетом индексации сегодня составляют около 50 тысяч долларов. Не секрет, что если мы не будем оплачивать штрафы, судебные исполнители могут описать имущество, которое было арестовано ранее. К этой мысли привыкнуть невозможно.





Честно говоря, даже не представляю себе, как буду работать в новой ипостаси. А если я не буду соблюдать установленные каноны: дом-работа-дом, в выходные дни ни шагу из квартиры? Тогда придется вам сажать Федынича со всеми вытекающими последствиями. Что поделаешь, если «преступник» Федынич представляет такую общественную опасность для государства.





– 50 тысяч долларов – огромные деньги по нынешним временам…





– У нас конфисковали семейные сбережения – около 16 тысяч евро; суд признал, что конфискованные деньги никто не вернет – они пойдут на погашение штрафа. Безусловно, мы обратимся к членам профсоюза, к общественности (если она готова) с просьбой помочь и нам, и РЭПу – ведь еще неизвестно, какие санкции возможны в отношении самого профсоюза. Все зависит от солидарности общества и международных организаций; не будет солидарности – значит, будем выплачивать насчитанные суммы из своих зарплат.









«Хорошая злость на «дело профсоюзов»





– Геннадий Федорович, судебный приговор устраняет от дел двух главных игроков профсоюза РЭП: Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Кто вас заменит?





– Это буду решать не я, а Совет РЭП. У нас было несколько заместителей председателя. По всей вероятности, в повестку дня будет вноситься вопрос об избрании первым заместителем Зинаиды Михнюк, руководителя Брестской областной организации. Планируем ввести в штат должность исполнительного директора, который должен заниматься административно- хозяйственной работой профсоюза.





В принципе, мы готовы к любому развитию событий, вот только достоверно спрогнозировать сами события невозможно. Очевидно, что я в любом случае не смогу выполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в профсоюзе.





– Как профсоюз РЭП намерен действовать в новой политической реальности?





– У людей есть хорошая злость на решение власти. Я говорю не про работников аппарата. Сегодня профсоюз РЭП больше на слуху, чем даже во время протестов нетунеядцев два года назад. Думаю, работать будем даже лучше, чем прежде; если мы получим поддержку, она станет авансом для профсоюза. А авансы, как известно, нужно отрабатывать. Пока мы нужны людям – профсоюз РЭП будет работать.





– Геннадий Федорович, вопрос старый и достаточно спорный: признают ли вас с Игорем Комликом политзаключенными?





– Все международные профсоюзы уже заявили Евросоюзу, что они признают Федынича и Комлика политзаключенными, даже если суд приговорит их к «домашней химии».





Белорусские правозащитники привыкли признавать политзаключенным людей, которых посадили в тюрьму. Но условия меняются, поэтому должны меняться и подходы. И дело не во мне, а в принципе. Завтра на моем месте может оказаться любой, завтра можно полстраны стреножить, поставить на «домашнюю химию» - что тогда делать будете? В тюрьме никого не будет, значит, не останется и политзаключенных?





Думаю, сами правозащитники поднимут эту тему. Лично я принципиально не собираюсь говорить об этом: захотят правозащитники – поднимут проблему, не захотят – люди вместо них поднимут.





«Готовим жалобу в МОТ. Правительство Беларуси готово?»





– Как реагирует на Дело профсоюзов международное сообщество, прежде всего – Евросоюз?





– Евросоюз – очень сложная и неповоротливая бюрократическая машина. Позиция Евросоюза диктуется геополитикой: заигрывание с белорусской властью затмевают нарушения прав человека, прав профсоюзов в Беларуси. На многочисленных встречах с представителями Евросоюза я говорил: игра есть игра, но на кону стоят не только мои права, но права профсоюзов, права всех граждан Беларуси. Если нарушаются права человека – основополагающий принцип самой Европы – зачем делать вид, что здесь ничего не происходит?





При любом исходе апелляционного суда «дело профсоюзов» получит продолжение. Сегодня готовим жалобу в МОТ (не только от профсоюза РЭП, а от всех независимых профсоюзов); я не удивлюсь, если МОТ возобновит деятельность комиссии по расследованию нарушений прав профсоюзов и трудящихся в Беларуси. В истории МОТ зафиксировано не более пяти случаев, когда в конкретной стране возобновлялось расследование, прекращенное ранее. Правительство Беларуси готово к такому повороту событий?





– Постоянными гостями на судебном процессе были представители Глобального союза IndustryALL. Какова позиция Глобального союза сегодня?





– Нет, Индустриал никогда не смирится с ситуацией. Его позиция вполне определенная и вполне четкая: добиваться отмены уголовных дел как незаконных. Последний шаг, предпринятый Индустриалом, – письмо профсоюзов Италии Федерике Могерини, отвечающей за внешнюю политику Евросоюза, в котором изложены конкретные предложения. Они не могут остаться без ответа со стороны итальянки Могерини – ведь ей придется возвращаться из Брюсселя домой, как говорят сами итальянцы.





Все ждут решения апелляционной инстанции. Индустриал, возможно, несколько подкорректирует свою позицию, но никогда не поступится главным: чтобы права членской организации нарушались в Беларуси.





– До сих пор остается открытым вопросом: почему устранили из публичного пространства именно вас? Ведь, по большому счету, по такому же обвинению можно привлекать у головной ответственности любого лидера любой общественной организации.





– Раньше я часто говорил членам профсоюза: проведите опрос на улицах Минска с вопросом «что такое РЭП»? Если каждый десятый скажет, что это не музыка, а профсоюз – было бы очень хорошо. Сейчас ситуация изменилась: при слове «РЭП» говорят не про музыку, а о профсоюзе.





Не понимаю власть, которая побоялась профсоюза РЭП, способного организовать людей на защиту своих интересов. Наоборот, власть должна благодарить за обратную связь с народом, которая позволит исправить ошибки: сначала с декретом №3, а затем – с декретом №1, с пенсионной реформой, с абсурдом, который творится в системе ЖКХ. Через нас вы должны слушать людей. Вы говорите, что не враги своему народу, но ведь и народ сам себе не враг. Власть не может не замечать, какое сумасшедшее недоверие к власти накопилось сегодня в массах. Власти впору думать не о том, как удержаться в своих креслах, а как вернуть утерянное доверие граждан.





К сожалению, люди очень часто остаются со своими проблемами один на один и не имеют возможности объединиться в организации для защиты своих интересов и законных прав по собственному желанию, как гарантирует Конституция.





Государство не может существовать без людей; будет народ уважать власть – будет и государство, будет и уверенность в завтрашнем дне.