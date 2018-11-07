﻿ Общество охраны памятников готово принять от Зайдеса большие деньги — Северинец и Шапутько категорически против. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общество охраны памятников готово принять от Зайдеса большие деньги — Северинец и Шапутько категорически против

08.11.2018 19:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Одна из организаторов вахты по защите Куропат Анна Шапутько возмущена тем, что Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры готово принять деньги от владельца ресторана «Поедем поедим» Леонида Зайдеса. На встрече с бизнесменом побывал представитель Общества охраны памятников Юрий Меляшкевич.

Общество охраны памятников готово принять от Зайдеса большие деньги — Северинец и Шапутько категорически против
«Зайдес предложил им деньги на мемориал в Куропатах. У Юрия Меляшкевича есть целая схема, он уже рассказывал, на что будет тратить деньги, что будет делать. Насколько я понимаю, они еще не взяли. Поэтому я и работаю на опережение. Может быть, еще одумаются. Я долго разговаривала с Меляшкевичем, с Чехольским [глава общественной дирекции Народного мемориала Куропаты — «НН»] разговаривала. Но он стоит на своем, мол, делает доброе дело для Куропат. А то, что именно Зайдес является тем человеком, который фактически изменил за свои деньги охранную зону, его это не волнует», — говорит Шапутько.

Она возмущена тем фактом, что Меляшкевич самовольно пошел на переговоры. «Никто его не выдвигал вести переговоры. Можно было бы о чем-то говорить, если бы Зайдес пошел на уступки, если бы вернул охранную зону, если бы закрыл ресторан. Человек творит зло, он издевается над памятью жертв, но одновременно пытается обелить себя и расколоть общество этими деньгами. А деньги эти добра никогда не принесут, потому что их платят, чтобы спасти свою шкуру», — полагает активистка.

«Наша Нива» обратилась за комментарием к Юрию Меляшкевичу. Он полагает, что говорить о закрытии ресторана не приходится, поэтому важно договариваться.


Юрий Меляшкевич. Фото novychas.info.

«Я против раскулачивания, неважно, под какими лозунгами оно происходит. Мы свою позицию выразили давно, никаких серьезных нарушений там нет.

И придерживаемся этого уже много лет. Если защитники Куропат думают, что Следственный комитет или КГБ возбудят уголовное дело и отберут этот ресторан, значит, они знают больше, чем опубликовано.

Юридических оснований говорить о закрытии «Поедем поедим» не имеется.

Даже если ресторан отберут у Зайдэса, то появятся новые собственники. Долго без дела это здание стоять не будет. Мне непонятно, зачем этим заниматься, если у нас полно дел именно на мемориале?

На последние Дзяды пришло всего 150 человек. То есть, нужно менять подходы, риторику, методы», — считает Меляшкевич.

На самом ли деле Общество охраны памятников примет деньги от владельцев ресторана? «Мы делаем все открыто. У меня была встреча с Леонидом Зайдесом, где обсуждали ситуацию с рестораном. Собственник сказал, что раньше он не осознавал, насколько особенное это место — Куропаты, сейчас сходил туда, понял. Тогда я предложил, что бы мы могли сделать для мемориала за деньги бизнесмена. Прежде всего это легализация и паспортизация крестов. Это будет стоить 6 тысяч рублей.


Средства будут переводиться на счет не Общества охраны памятников, а другой организации. Мы запланировали проведение в конце года круглых столов по теме репрессий с участием представителей КГБ.

На 14 ноября мы вместе с Антоном Астаповичем записались на прием к первому заместителю председателя КГБ Игорю Сергиенко, речь будет идти о доступе к архивам спецслужб. Мы намерены работать именно с властями.

Разрабатываются три туристических маршрута по местам, связанным с массовыми репрессиями. Кроме Куропат, там будут Яма, Тростенец, возможно, Хатынь. Маршруты будут утверждены официально в Министерстве спорта и туризма. Также разработаем программы о репрессиях для школ и университетов. Кроме того, речь идет о восстановлении крестов в Куропатах. Зайдес сказал, что готов финансировать. На данный момент никакого спонсорского договора не существует».

Още один организатор Куропатской вахты Павел Северинец назвал приблизительную сумму, о которой может идти речь. Это 20 тысяч белорусских рублей.

«У меня доверия к Меляшкевичу и Астаповичу нет. И я не понимаю, что они там делают. Это может плохо кончиться. Возможно, легализацией скандального ресторана. Будет раскручиваться в прессе, что Зайдес передал 20 тысяч рублей. Но это мало чем отличается от взятки. Они сейчас хотят в розницу или оптом купить общественность, общественное мнение. Отстегнуть на это 20 тысяч. Не следует у них брать деньги, надо просто требовать, чтобы они ушли», — отметил Северинец.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из организаторов вахты по защите Куропат Анна Шапутько возмущена тем, что Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры готово...
 
Новости дня
Новости разные
 
С активиста хотят взыскать деньги за ночь в вытрезвителе, хотя он был трезв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика