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Общество охраны памятников готово принять от Зайдеса большие деньги — Северинец и Шапутько категорически против
Одна из организаторов вахты по защите Куропат Анна Шапутько возмущена тем, что Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры готово принять деньги от владельца ресторана «Поедем поедим» Леонида Зайдеса. На встрече с бизнесменом побывал представитель Общества охраны памятников Юрий Меляшкевич.
«Зайдес предложил им деньги на мемориал в Куропатах. У Юрия Меляшкевича есть целая схема, он уже рассказывал, на что будет тратить деньги, что будет делать. Насколько я понимаю, они еще не взяли. Поэтому я и работаю на опережение. Может быть, еще одумаются. Я долго разговаривала с Меляшкевичем, с Чехольским [глава общественной дирекции Народного мемориала Куропаты — «НН»] разговаривала. Но он стоит на своем, мол, делает доброе дело для Куропат. А то, что именно Зайдес является тем человеком, который фактически изменил за свои деньги охранную зону, его это не волнует», — говорит Шапутько.
Она возмущена тем фактом, что Меляшкевич самовольно пошел на переговоры. «Никто его не выдвигал вести переговоры. Можно было бы о чем-то говорить, если бы Зайдес пошел на уступки, если бы вернул охранную зону, если бы закрыл ресторан. Человек творит зло, он издевается над памятью жертв, но одновременно пытается обелить себя и расколоть общество этими деньгами. А деньги эти добра никогда не принесут, потому что их платят, чтобы спасти свою шкуру», — полагает активистка.
Юрий Меляшкевич. Фото novychas.info.
«Я против раскулачивания, неважно, под какими лозунгами оно происходит. Мы свою позицию выразили давно, никаких серьезных нарушений там нет.
И придерживаемся этого уже много лет. Если защитники Куропат думают, что Следственный комитет или КГБ возбудят уголовное дело и отберут этот ресторан, значит, они знают больше, чем опубликовано.
Юридических оснований говорить о закрытии «Поедем поедим» не имеется.
Даже если ресторан отберут у Зайдэса, то появятся новые собственники. Долго без дела это здание стоять не будет. Мне непонятно, зачем этим заниматься, если у нас полно дел именно на мемориале?
На последние Дзяды пришло всего 150 человек. То есть, нужно менять подходы, риторику, методы», — считает Меляшкевич.
На самом ли деле Общество охраны памятников примет деньги от владельцев ресторана? «Мы делаем все открыто. У меня была встреча с Леонидом Зайдесом, где обсуждали ситуацию с рестораном. Собственник сказал, что раньше он не осознавал, насколько особенное это место — Куропаты, сейчас сходил туда, понял. Тогда я предложил, что бы мы могли сделать для мемориала за деньги бизнесмена. Прежде всего это легализация и паспортизация крестов. Это будет стоить 6 тысяч рублей.
Средства будут переводиться на счет не Общества охраны памятников, а другой организации. Мы запланировали проведение в конце года круглых столов по теме репрессий с участием представителей КГБ.
На 14 ноября мы вместе с Антоном Астаповичем записались на прием к первому заместителю председателя КГБ Игорю Сергиенко, речь будет идти о доступе к архивам спецслужб. Мы намерены работать именно с властями.
Разрабатываются три туристических маршрута по местам, связанным с массовыми репрессиями. Кроме Куропат, там будут Яма, Тростенец, возможно, Хатынь. Маршруты будут утверждены официально в Министерстве спорта и туризма. Также разработаем программы о репрессиях для школ и университетов. Кроме того, речь идет о восстановлении крестов в Куропатах. Зайдес сказал, что готов финансировать. На данный момент никакого спонсорского договора не существует».
Още один организатор Куропатской вахты Павел Северинец назвал приблизительную сумму, о которой может идти речь. Это 20 тысяч белорусских рублей.
«У меня доверия к Меляшкевичу и Астаповичу нет. И я не понимаю, что они там делают. Это может плохо кончиться. Возможно, легализацией скандального ресторана. Будет раскручиваться в прессе, что Зайдес передал 20 тысяч рублей. Но это мало чем отличается от взятки. Они сейчас хотят в розницу или оптом купить общественность, общественное мнение. Отстегнуть на это 20 тысяч. Не следует у них брать деньги, надо просто требовать, чтобы они ушли», — отметил Северинец.
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Общество охраны памятников готово принять от Зайдеса большие деньги — Северинец и Шапутько категорически против
Одна из организаторов вахты по защите Куропат Анна Шапутько возмущена тем, что Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры готово...
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