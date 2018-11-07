Общество охраны памятников готово принять от Зайдеса большие деньги — Северинец и Шапутько категорически против

«Зайдес предложил им деньги на мемориал в Куропатах. У Юрия Меляшкевича есть целая схема, он уже рассказывал, на что будет тратить деньги, что будет делать. Насколько я понимаю, они еще не взяли. Поэтому я и работаю на опережение. Может быть, еще одумаются. Я долго разговаривала с Меляшкевичем, с Чехольским [глава общественной дирекции Народного мемориала Куропаты — «НН»] разговаривала. Но он стоит на своем, мол, делает доброе дело для Куропат. А то, что именно Зайдес является тем человеком, который фактически изменил за свои деньги охранную зону, его это не волнует», — говорит Шапутько.





Она возмущена тем фактом, что Меляшкевич самовольно пошел на переговоры. «Никто его не выдвигал вести переговоры. Можно было бы о чем-то говорить, если бы Зайдес пошел на уступки, если бы вернул охранную зону, если бы закрыл ресторан. Человек творит зло, он издевается над памятью жертв, но одновременно пытается обелить себя и расколоть общество этими деньгами. А деньги эти добра никогда не принесут, потому что их платят, чтобы спасти свою шкуру», — полагает активистка.





«Наша Нива» обратилась за комментарием к Юрию Меляшкевичу. Он полагает, что говорить о закрытии ресторана не приходится, поэтому важно договариваться. обратилась за комментарием к. Он полагает, что говорить о закрытии ресторана не приходится, поэтому важно договариваться.





