Эстонию и Данию может ждать Европейский суд из-за отмывания денег

Европейская комиссия приняла в четверг решение направить Эстонии обоснованное мнение, а Дании письмо с замечаниями, в которых отмечается, что эти государства не полностью ввели во внутреннее законодательство четвертую директиву ЕС об отмывании денег.

Если в течение двух месяцев эти замечания не будут исправлены, Европейская комиссия может подать на Эстонию и Данию в Европейский суд, сообщил о решении Европейской комиссии портал телерадиовещания Эстонии ERR.

"Правовые нормы Европейского союза об отмывания денег крайне важны для борьбы с отмыванием денег и борьбы против терроризма. Из-за недавнего скандала в Европейском союзе с отмыванием денег Комиссия считает чрезвычайно важным принятие вышеуказанной директивы всеми государствами-членами ЕС", - приводится мнение Еврокомиссии.

В то же время министерство финансов Эстонии сообщило, что в Эстонии полностью принята четвертая директива ЕС об отмывании денег и ответ на критику Еврокомиссии будет дан в течение двух месяцев.

"Но мы проанализируем мнение Еврокомиссии и при необходимости готовы уточнить некоторые статьи закона", - отметил представитель Минфина.

Вопрос об отмывании денег был поднят в связи с выявлением масштабных случаев отмывания денег через эстонское отделение датского банка Danske Bank.

Как показал аудит датского банка, в портфель нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank входило более 10 000 клиентов. Было просмотрено 12 000 документов и более 8 млн электронных писем. Эти клиенты совершили около 7,5 млн платежей, еще 15 000 клиентов, деятельность которых была рассмотрена в ходе расследования около 9,5 млн платежей. Общий объем платежей всех рассмотренных клиентов составил около 200 млрд евро.

Как рассказал руководитель проводившего расследования адвокатского бюро Оле Спирманн (Ole Spiermann), "среди клиентов из числа нерезидентов граждане Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представители еще 85 государств". 23% из 15 000 нерезидентов были граждане России, 12% - Латвии, 9% Кипра, 4% - Великобритании. "Решение о том, кто из них на самом деле отмывал деньги, должна принять финансовая инспекция Эстонии", - сказал О.Спирманн.

Под подозрение попали 42 работника эстонского отделения банка.

Эстонская государственная прокуратура 31 июля этого года возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам У.Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе (Aivar Rehe) создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

В то же время, по данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.