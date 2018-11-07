Эндокринологи из 19 стран Европы приедут учиться в Минск

Образовательный курс Европейского общества эндокринологов пройден в Минске, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"9 ноября в Минске состоится торжественное открытие республиканской научно-практической конференции с международным участием - 23-й образовательный курс Европейского общества эндокринологов", - отметили в Минздраве.

Основной цель работы Европейского общества эндокринологов - повышение уровня знаний специалистов в области фундаментальной и прикладной эндокринологии в Европейских странах, а также за ее пределами. Открытость к сотрудничеству и привлечение внимания к актуальным проблемам медицины позволяют концентрировать в рамках Европейского общества эндокринологов ведущих экспертов в области эндокринологии.

"В нынешнем году лекторский состав конференции будет представлен ведущими экспертами в области эндокринологии из Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Сербии, Словении, Турции, Чехии, Хорватии, Финляндии, Франции и Швеции", - сообщили организаторы форума.

В ходе конференции запланированы пленарные заседания, встречи с экспертами, секции по разбору клинических случаев, отражающие современные лечебно-диагностические возможности и достижения в эндокринологии, междисциплинарные проблемы в смежных специальностях.

Ожидается, что в торжественном открытии, которое состоится 9 ноября, примут участие министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, президент Европейского общества эндокринологов (Нидерланды) Aaрт Ян ван дер Лейли, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов, председатель Белорусского общественного медицинского объединения «Эндокринология и метаболизм», профессор, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич и другие.

Конференция организована министерством здравоохранения Республики Беларусь, БОМО «Эндокринология и метаболизм», ОО «Белорусская ассоциация врачей», сотрудниками кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского центра эндокринологии, под эгидой Европейского общества эндокринологов.