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Суд в Египте приговорил 65 человек к тюремным срокам по обвинению в терроризме

08.11.2018 19:58 — Разное | Интерфакс  
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Суд Каира признал виновными в терроризме 65 человек, отправив их в тюрьму на разные сроки: от пяти лет до пожизненного, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

В частности, 18 человек приговорены к пожизненному заключению, 41 осужденных - к 15 годам тюрьмы и еще шесть человек проведут в заключении пять лет. Всего перед судом предстали 67 человек, двое были оправданы, отмечает АП.

Осужденные были признаны виновными в создании террористической группировки, которая заявила о лояльности "Исламскому государству". По данным египетской прокуратуры, группировка организовала ячейки в шести провинциях страны, где террористы обучались обращению с оружием и взрывчатыми веществами.

 
 
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Суд Каира признал виновными в терроризме 65 человек, отправив их в тюрьму на разные сроки: от пяти лет до пожизненного, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед...
 
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