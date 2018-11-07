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Суд в Египте приговорил 65 человек к тюремным срокам по обвинению в терроризме
Суд Каира признал виновными в терроризме 65 человек, отправив их в тюрьму на разные сроки: от пяти лет до пожизненного, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
В частности, 18 человек приговорены к пожизненному заключению, 41 осужденных - к 15 годам тюрьмы и еще шесть человек проведут в заключении пять лет. Всего перед судом предстали 67 человек, двое были оправданы, отмечает АП.
Осужденные были признаны виновными в создании террористической группировки, которая заявила о лояльности "Исламскому государству". По данным египетской прокуратуры, группировка организовала ячейки в шести провинциях страны, где террористы обучались обращению с оружием и взрывчатыми веществами.
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Суд Каира признал виновными в терроризме 65 человек, отправив их в тюрьму на разные сроки: от пяти лет до пожизненного, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед...
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